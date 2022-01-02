法国累计确诊新冠肺炎病例超过1000万例

(抗击新冠肺炎)法国累计确诊病例超过1000万例

中新社巴黎1月1日电 (记者 李洋)当地时间1日，法国新冠累计确诊病例超过1000万例。法国当天的单日新增确诊病例仍然超过20万例。

法国官方数据显示，法国1日单日新增确诊病例219126例，连续第四天的单日新增确诊病例超过20万例；累计确诊病例超过1000万例，达10191926例。法国累计死亡病例现为123851例，新增死亡病例111例。法国新冠住院患者人数现为18811人，重症患者人数现为3560人。

新冠病毒变异株奥密克戎毒株的快速传播导致最近数日的单日新增确诊病例居高不下。目前的单日平均新增确诊病例已超过15万例。全法新冠发病率现为每10万居民中有1450名感染者，法国的新冠病毒检测阳性率现已升至14.1%。

记者当天在巴黎市中心的香榭丽舍大街看到，尽管是新年假期，街上的部分新冠病毒检测点仍然开放，有民众在排队接受病毒检测。本周末巴黎恢复室外强制戴口罩，部分民众能够遵守，但仍有一些民众未戴口罩。

根据法国官方1日发布的一项法令，在图书馆、运动场馆、室内市场等公共场所以及飞机、船舶等交通工具及火车站、公交站等场所，6岁以上人群必须戴口罩。法国内政部长达尔马宁确认该法令将于3日起正式生效。

另外，官方还宣布在火车和长途汽车等交通工具上禁止销售食品和饮料；在剧院观看节目和体育场馆观看比赛时须向观众提供座位等。有关措施都是为了遏制奥密克戎毒株的传播。

根据法国卫生部数据，法国目前已有5291万人接种至少一剂疫苗，约占法国人口的78.5%；已有5175万人完成两剂接种，约占法国人口的76.8%；已有2432万人接种第三剂疫苗。(完)