安抚+修护 拯救恼人的“红脸蛋”

“人面桃花相映红”“脸边红入桃花嫩”，古人常用面色红润形容女子姣好的面色，而有一种红脸蛋却成了当今大多数女性的烦恼，它就是敏感肌肤。正值寒冬，寒冷和干燥的刺激以及室内外温差的变化，让敏感肌患者症状频发。今天，医生就来教大家几招，拯救恼人的“红脸蛋”。

每10个人中就有3个敏感肌

你是否经常会因为冷热刺激、日晒、情绪激动、精神压力或者护肤品刺激脸上就出现灼热、刺痛、瘙痒或者紧绷的感觉呢，甚至长时间面部发红，好多护肤品上脸都觉得刺痛呢，那你很可能就是敏感肌肤了。据2017年公布的《中国敏感性皮肤诊治专家共识》所示，敏感性皮肤在亚洲女性中发生率为40%至55.98%,我国女性约36.1%。也就是说，大概10个人中就有3个人是敏感肌肤。

为啥你的脸这么“娇气”？

除了遗传、年龄、性别、激素水平和精神压力等个体因素外，季节交替、温度变化、日晒、化妆品使用不当、过度清洁、消毒用品、空气污染物、外用刺激性药物、局部长期使用糖皮质激素、果酸焕肤或激光术后也是敏感肌肤的发病因素。

特别是在化妆品和医美行业飞速发展的今天，过度清洁、过度使用功效性及刺激性的化妆品，频繁的医美成了皮肤科门诊中常见的敏感肌成因。另外它还可以继发于玫瑰痤疮、特应性皮炎、痤疮、湿疹等皮肤疾病。总体上来说发病率年轻人多于老年人，女性多于男性。

敏感肌的养护，记住俩要点

敏感肌肤其病理基础是皮肤屏障功能的受损，从而无法抵御外界的刺激。因此敏感肌管理关键在于两个点：安抚和修护，即避免刺激和修复屏障。这需要患者和医生的共同努力。

可选取的医疗手段有冷喷、冷湿敷等，可收缩毛细血管，安抚肌肤；红光、黄光对敏感肌的各种症状可以起到缓解的作用；另外针对专攻敏感肌仪器的“舒敏之星”配合安抚修护类的医用护肤品导入，对敏感肌也可以有明显的改善。对于已经形成的毛细血管扩张，可以选择强脉冲光，在封闭毛细血管的同时还可以刺激皮肤自我修护；症状严重或急性期也可以配合服用抗组胺药物。

日常敏感肌人群应该养成合理的护肤习惯。温和清洁，一天洗脸1至2次，选用温和的洁面成分，如氨基酸系、葡糖苷系。避免皂基洁面，洗脸水温不宜过热；其次舒缓保湿，尽量选择温和舒缓、安全性好的医用护肤品，还可以选择含有神经酰胺、角鲨烷等类皮脂膜成分的护肤品，帮助修复皮脂膜；最后严格防晒，选择成分温和不含酒精的防晒霜，对于敏感度高无法耐受防晒霜的，口罩、帽子、遮阳伞等物理遮挡也是必不可少的。敏感肌肤容易反复发作，过度焦虑紧张反而会加重病情，因此患者应该做好心理建设，放松心情。

文/张首旭（北京市鼓楼中医医院）