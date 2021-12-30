冬季锻炼 65.1%受访者会随天气变化调整运动时间

冬季进行运动锻炼，不少人都担心方法不对，反而会给身体造成损害。冬季该如何科学运动，又有哪些注意事项呢？上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com）发布的一项有1531名受访者参与的调查显示，40.8%的受访者表示天气转冷后运动量比之前有所减少。冬季适宜的运动项目，散步、快走，跑步等更受青睐。对于冬季进行运动锻炼时需要注意的事项，65.1%的受访者会注意随天气变化，调整运动时间，57.5%的受访者会穿着合适的服装，注意保暖。

天气转冷，40.8%的受访者表示运动量比之前有所减少

前几天的冷空气南下，让南京的李之恒（化名）体验到了冬天的寒冷刺骨。提及近来的运动量，李之恒坦言比之前少了很多，“之前暖和的时候会出去跑步，或者是到附近的场馆打乒乓球，一般会运动1个多小时，但最近基本上能不出门就不出门，运动锻炼就更少了”。

现居北京的90后马彬平时热爱跑步，但随着天气变冷，他减少了户外运动，由室外转向了室内，“现在主要在家里做一些基础的锻炼，比如俯卧撑、仰卧起坐，有时也会跟着视频学习些新动作，基本上每天晚上都会练上几组，出出汗”。

调查显示，天气转冷，半数受访者表示最近的运动量没什么变化，也有40.8%的受访者坦言运动量比之前减少了，另有9.2%的受访者感觉运动量比之前增加了。至于每天的运动时长，63.2%的受访者在1小时以内，其中45.2%的受访者在半小时到1小时。还有2.5%的受访者坦言自己几乎不运动。

在冬季大家会选择哪些运动方式？散步、快走（58.7%），跑步（57.5%）更受到受访者的青睐，排在前两位。另外，32.9%的受访者会选择跳绳，18.7%的受访者会选择仰卧起坐、俯卧撑等。其他运动方式还有：器械训练（18.6%），瑜伽（18.2%），球类运动（17.1%），游泳（9.3%），滑冰、滑雪等冰雪运动（3.7%）等。

95后罗怡（化名）最喜欢晚饭后到附近的公园散步，因为之前腿受过伤，现在很少会进行剧烈运动，她会在散步的时候听听歌，或者给父母打电话，“其实散步不仅能锻炼身体，还会让人心态平静不少，会感觉很有生活气息”。

65.1%受访者会注意随天气变化调整运动时间

最近气温降了不少，每次出门前罗怡都会更加留意天气情况，关注室外温度、体感温度、风力几级等，如果觉得天气条件不好，会减少出门时间。

对于冬季运动锻炼时需要注意的事项，65.1%的受访者会注意随天气变化，调整运动时间，57.5%的受访者会穿着合适的服装，注意保暖，57.2%的受访者会注意锻炼强度要适当。其他还有：注意运动前后的热身和恢复（52.4%），选择适合自己的运动方式（28.3%）等。

上海体育学院的庄洁教授多年来一直从事运动与科学方面的研究与实践，她提醒大家，无论什么季节进行运动锻炼，有几点都应当格外留心：一是要穿着合适的服装，以跑步来说，贴身衣物最好选择速干排汗的，再穿上保暖和防风的衣服，另外如果天气比较冷，尽量戴着薄围巾、手套，注意保暖；二是运动前要做好充分的热身，如快走、慢跑等有氧运动，使身体各器官系统“预热”，逐步进入“工作”状态，如各种牵拉练习，增加关节活动度，预防肌肉损伤，在运动后要及时整理放松，如做一些简单的拉伸；三是选择合适的场地和器械，如果是跑步，尽量选择塑胶跑道，至少要选择平整的路面，这样相对来说能对膝关节起到一定的保护作用，如果路面不平，会大大增加膝关节损伤的几率；四是运动的技术动作要正确，尽量把每个动作都做标准，很多时候运动损伤是由于技术动作不规范导致的，不要做超过能力范围的运动；五是必要时可以穿戴一些护具，比如打球的时候戴上护腕、护膝，进行更多方面的保护。总之，“科学健身，安全先行”。

此次调查的受访者中，00后占13.3%，90后占45.6%，80后占35.7%，70后占4.8%。来自一线城市的受访者占31.6%，二线城市的占42.3%，三四线城市的占21.3%，县城或城镇的占3.6%，农村的占1.3%。