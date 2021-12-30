用好“抗疫工具包”，增强决战决胜信心

自武汉发生疫情以来，在全球新冠大流行的背景下，我国国内先后发生了40多起本土聚集性疫情。虽然疫情不时发生，但我们基本能做到在1个到2个潜伏期内控制住疫情，有力保证了居民生活快速恢复常态，确保国内疫情形势总体平稳。此次西安疫情规模较大、发展较快，但只要坚持严防死守、积极筛查，权威专家做出的预测“一月中旬阻断疫情，一月下旬控制住疫情”，完全有可能实现。

12月9日以来，陕西全省累计报告本土确诊病例逾千例，西安等地疫情防控形势复杂严峻。近期西安防控措施升级，暂停了此前“每家两天一人”的外出采购政策，要求所有居民除按要求参加核酸采样外，均不出户、不聚集。为保障群众基本生活需要，西安决定免费为封闭管理小区居民提供蔬菜，并逐步派发。（相关报道见A6版）

人类与新冠病毒疫情的斗争已经持续两年多，抗疫已进入到第三个冬天。近一周，全球新冠肺炎日新增确诊病例多次突破80万例，接近疫情以来最高峰，奥密克戎变异株已成为部分国家主要流行毒株。美国疫情再次出现大反弹，单日新增确诊病例数首次超过50万例大关，刷新了疫情纪录。美国媒体悲观表示，奥密克戎和德尔塔“会师”，美国正陷入“另一个漫长冬季”。同时，欧洲多国疫情也剧烈反弹，意大利、希腊、英国等确诊病例数均创下各自新高。

全球疫情再升级，元旦、春节回国人员增多，我国“外防输入”压力持续加大。目前，除陕西西安疫情之外，我国总体疫情形势保持相对平稳态势。内蒙古满洲里的相关疫情已经连续11天没有新增，疫情基本得到控制。浙江、江苏、上海的关联疫情近几天新增散发病例均在集中隔离点发现，疫情风险也基本控制。近日，云南昆明、西双版纳出现相关本土病例，目前来看疫情较为局限。

陕西西安疫情目前处于一个快速发展阶段，且病例有外溢到省内和省外的情况，风险人员排查和管控措施需要进一步加强。当前，相关地区后续疫情在社区传播风险仍然比较高，西安广大市民平时足不出户，按时参与核酸检测，就是对疫情防控最大的贡献。只有减少人员流动，让城市“慢”下来，疫情拐点才能来得更快些。

发生疫情的地区在全力以赴遏制疫情传播蔓延的同时，要千方百计保障群众基本生活、看病就医需要。西安疫情发生后，当地各项封控措施不断升级，一度出现了“买菜难”，目前西安全市总动员，组织准备蔬菜等生活必需品，为封闭管理小区提供充足物资保障。这些举措有利于免去广大市民的后顾之忧，有助于广大市民坚定抗疫信心，以积极心态做好居家防控工作。

紧张有序积极准备，坚定信心沉着抗疫，西安疫情拐点一定会如期到来。自武汉发生疫情以来，在全球新冠大流行的背景下，我国国内先后发生了40多起本土聚集性疫情。虽然疫情不时发生，但我们基本能做到在1个到2个潜伏期内控制住疫情，有力保证了居民生活快速恢复常态，确保国内疫情形势总体平稳。此次西安疫情规模较大、发展较快，但只要坚持严防死守、积极筛查，张伯礼院士等权威专家做出的预测“一月中旬阻断疫情，一月下旬控制住疫情”，完全有可能实现。

近期不断出现的局部聚集性疫情提醒我们，要始终绷紧疫情防控这根弦，克服松懈麻痹思想、侥幸心理，采取有效措施确保各项防控措施落实落地。我国坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持“动态清零”总方针，疫情出现一起扑灭一起，以最快的速度、最小的代价控制疫情扩散蔓延，有力保障了人民生命健康和经济社会发展。

经过实战考验和积累完善，我们已具备了包括核酸检测、密切接触者管理、临床救治等内涵丰富、坚强有力的“抗疫工具包”。只要坚决落实这些行之有效的防治手段，西安疫情一定会逐步平息。