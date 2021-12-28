加强新时代老龄工作（思想纵横）

习近平总书记指出：“让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿是我们的共同愿望。”前不久发布的《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，从健全养老服务体系、完善老年人健康支撑体系、促进老年人社会参与、着力构建老年友好型社会、积极培育银发经济等方面，对实施积极应对老龄化国家战略、加强新时代老龄工作提出了一系列举措。

老年是仍然可以有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段。人口老龄化是现代社会发展的普遍趋势。满足老年群众多方面需求，妥善解决人口老龄化带来的社会问题，不断提高老年人生活和生命质量、维护老年人尊严和权利，不仅是推动老龄事业高质量发展的需要，也是促进经济发展、增进社会和谐的需要。

我国老年人口数量多，老龄化速度快，应对人口老龄化任务重。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿人。“夫孝，德之本也”。中国人自古以来就提倡孝老爱亲，倡导老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼。随着我国老年人口数量增长，我们要积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活，在全社会大力提倡尊敬老人、关爱老人、赡养老人，大力发展老龄事业，让所有老年人都能享有幸福美满的晚年。

我们党高度重视老龄工作。党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及“十三五”规划纲要都对应对人口老龄化、加快建设社会养老服务体系、发展养老服务产业等提出明确要求。党的十九大报告提出：“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”。《国家积极应对人口老龄化中长期规划》明确了积极应对人口老龄化的战略目标，部署了应对人口老龄化的具体工作任务。党的十九届五中全会立足新发展阶段，明确提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”，为应对人口老龄化作出长期战略安排。这些决策部署充分体现了我们党以人民为中心的发展思想，指导和推动各地区各部门加大投入、扎实行动，积极推动老龄事业发展，应对人口老龄化工作取得显著成效。党的十九届六中全会《决议》在总结新时代党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革时指出：“加强人口发展战略研究，积极应对人口老龄化，加快建设养老服务体系，调整优化生育政策，促进人口长期均衡发展。”

“十四五”规划纲要专门设置“实施积极应对人口老龄化国家战略”章节，提出“制定人口长期发展战略，优化生育政策，以‘一老一小’为重点完善人口服务体系，促进人口长期均衡发展”，强调要“完善养老服务体系”并作出具体部署。新时代新阶段，推动老龄事业高质量发展，推动解决老年人的“急难愁盼”问题，必须贯彻落实中央决策部署，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，逐步构建适应时代发展需要的应对人口老龄化的体制机制，让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安；把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化，在全社会开展人口老龄化国情教育、老龄政策法规教育，引导全社会增强接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识和老年人自尊、自立、自强的自爱意识。

（作者为中国社会科学院社会学研究所所长）

《 人民日报 》（ 2021年12月28日 09 版）