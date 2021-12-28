生活服务新样态助力打好疫情防控“常态战”

美团日前发布数据显示，12月美团平台上“核酸检测”、“快速核酸检测”的总搜索量比1月同期增长近480%。随着秋冬季节来临和常态化疫情防控工作日渐深入，核酸检测线上交易额呈现快速增长之势，今年下半年美团平台上交易峰值出现在11月27日，当天核酸检测线上交易额为上半年峰值5月27日的8.79倍。

中办、国办日前印发《关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》，第一条就是“毫不放松做好疫情防控工作，坚决防止疫情反弹蔓延”，为此要求坚持常态化精准防控，加强疫情监测预警，核酸检测要做到应检尽检、愿检尽检。常态化疫情防控条件下，核酸检测不但是防疫技术层面、管控层面的刚性要求，而且已成为许多居民工作、生活中的一项刚需——生活服务电商平台上“核酸检测”、“快速核酸检测”搜索量大增，核酸检测线上交易额大增，就是这种刚需服务快速增长的客观反映。

核酸检测成为常态化疫情防控下的生活服务刚需，要求有更多机构以更多样形式、更便捷渠道提供核酸检测服务，以更丰富、完备的服务供给有效满足这一刚需。国家卫健委公布的数据显示，截至12月全国已有11744家医疗机构具备核酸检测能力，相较去年7月的4946家新增6798家，总体检测能力已达每天单管单检2995万份。各地医疗机构持续优化核酸检测服务，包括实行24小时检测，配备快速检测试剂设备提高检测速度，让参检人员6小时内拿到检测结果等。

与此同时，互联网平台特别是生活服务电商平台充分发挥平台经济的特色与优势，参与提供更丰富、完备的核酸检测服务样式。如在美团App“核酸检测”专区内，已衍生出“2小时快检”、“免下车检测”、“夜间检测”、“中英双语检测”等服务新样态，为常态化防控条件下公众正常生活尽量少受影响提供精准化、个性化服务。这些应时而生、应运而生的生活服务新样态，为公众生命安全和身体健康提供了市场化支持与保障，也为满足人们更美好生活追求提供了更多样的优化选择。

今年10月，国务院办公厅转发国家发改委《关于推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质若干意见》，其中提出推动生活服务数字化赋能，引导电子商务平台企业依法依规为市场主体提供信息、营销、供应链等一站式、一体化服务；加快线上线下融合发展，通过预约服务、无接触服务、沉浸式体验等扩大优质服务覆盖面。生活服务电商平台衍生出“2小时快检”、“中英双语检测”等核酸检测服务新样态，是生活服务业补短板、上水平扩大优质服务覆盖面的有益探索，应当获得各方更多积极配合与支持。

新冠疫情防控是一场人民战争、总体战、阻击战，从常态化疫情防控的角度看，新冠疫情防控也是一场“常态战”。国家发改委《若干意见》提出“鼓励发展适应疫情常态化防控要求的生活性服务业新业态”，对平台企业探索核酸检测服务新样态、助力打好疫情防控“常态战”提出了更高的要求。这些努力有利于满足公众追求更安全、更美好生活的需求，彰显了全社会同舟共济攻坚克难的决心信心，也更清晰展现了战胜疫情推动经济社会持续向好的希望。