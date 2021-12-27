日本薯条断供 欧美食材告急

临近年末，日本多地出现“薯条荒”。日本麦当劳近日发布公告称，从12月25日开始至12月30日，日本约2900家麦当劳门店将只供应小份薯条，以确保“尽量多的人有机会吃到薯条产品”。

日本

麦当劳“薯条荒”

引发日本麦当劳“薯条荒”的原因正是供应链紧张。在公告中日本麦当劳表示，该公司大规模进口来自北美的土豆，并从加拿大温哥华港中转。但由于近期该港口附近发生洪灾，造成铁路运输线中断，发生延误。据路透社报道，进出温哥华港的铁路线由加拿大最大的两家铁路公司运营，每天进出的货物价值约4.4亿美元，包括集装箱装运的货物和日常必需品以及汽车。

对于吃不到大份麦当劳薯条一事，有网友难过到发出“哀嚎”。日本东京大学经济学教授大桥弘说：“（薯条短缺）主要是由于麦当劳全球供应链的供应方造成的。日本麦当劳从美国采购土豆，而美国的港口运输一直面临瓶颈。”

美国

食品价格不断上涨

受通胀高企和供应链危机的影响，美国不少地区近期不仅出现食品短缺，食品的价格也不断上涨。据美国媒体统计，此次食品通胀和短缺已经导致数百万美国人买不起食物或买不到新鲜食物。

据美国《华尔街日报》23日报道，美国一些食品制造商面临供应链中断和劳动力短缺的问题，不得不减少对学校的食品供应量，多所学校因此面临食物短缺。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）25日报道，在美国宾夕法尼亚州多芬县，杂货店商品价格和汽油价格飙升。受供应链影响，人们不得不选择购买罐装食品替代新鲜食材。宾夕法尼亚州中央食品银行的工作人员桑兹说，她担心由于价格上涨，家庭将会产生更多的开销。

澳大利亚

商品采购更难了

澳大利亚也受到了供应链危机的影响。据英国《每日邮报》报道，澳大利亚工业集团对346名首席执行官进行了调查，65%的受访者表示，2021年的商品采购比2020年更难；还有52%的受访者表示，预计2022年这一情况还将继续下去。

澳大利亚工业集团首席执行官英内斯·威洛克斯说，澳大利亚98%和贸易相关的工作依赖于航运，疫情造成全球供应链混乱。他表示，预计供应链危机要到2023年以后才会缓解。

据澳大利亚媒体21日报道，墨尔本正在经历澳大利亚史上最严重的建筑供应链危机，导致终端客户成本增加且工期大幅度延误。

全球

供应链持续紧张

日本麦当劳土豆短缺只是这场供应链危机的一个缩影。受疫情、劳动力短缺等多重影响，全球供应链持续紧张。

据《卫报》22日报道，一项调查显示，与法国、德国、西班牙、意大利、瑞典和丹麦相比，英国民众亲身经历或知道身边有人曾经历食物和燃料短缺的可能性要高出数倍。这项12月的调查还显示，有56%的英国人表示最近经历过食品短缺，33%表示经历过燃料短缺。

今冬能源危机席卷欧洲，天然气、电力价格飙涨，德国、乌克兰、塞尔维亚、西班牙、希腊等国都受到显著影响。欧洲天然气基准价格21日再创新高，相比今年年初涨幅达800%。后续天然气价格虽有所回落，但24日的价格与今年年初相比涨幅仍超过400%。彭博社24日的报道指出，欧洲的能源危机看不到任何缓解的迹象。

专家警告

供应链危机或将持续至2024年

据《卫报》报道，尽管有迹象表明全球供应链危机正在缓解，但奥密克戎毒株的出现可能会导致新的“封锁”，在全球系统中引发另一次破坏性打击。专家认为，随着世界贸易网持续混乱，问题可能会持续下去。

数月来，由于航运积压、劳动力短缺和地缘政治紧张，世界贸易网络已经陷入窘境。世界航运公司巨头马士基公司表示，目前最严重的延误仍然发生在美国西海岸，由于陆上劳动力短缺，船只等待卸货时间长达四周。澳大利亚专家认为，全球供应链仍处于“高压”状态，需要到2024年年中才能恢复“正常”。