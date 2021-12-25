北京防疫不搞“一刀切”、不层层加码

打赢疫情防控阻击战

昨天下午，北京市召开第265场新冠病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京青年报记者从会上了解到，首都严格进京管理联防联控协调机制立足首都安全和市民群众身体健康需要，坚持科学精准，不搞“一刀切”，不层层加码，在减少人员流动、减少人员聚集、加强服务保障方面对首都防控政策措施进行了调整，让留京、离京的市民群众都能安心过好年。

提倡市民群众就地过节

在昨日的发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建通报了最新的防控政策要求。在减少人员流动方面，提倡市民群众就地过节，特别是不前往14日内有新增本土新冠病毒感染者的县，非必须不前往陆路边境口岸所在县。如本市出现本土新冠病毒感染者，为严防疫情传播风险，所在区人员非必要不出京，所在街乡镇人员限制出京。

对高校学生、务工人员等具有较强出京需求的群体，做好运力保障，推行有组织购票、“点对点”运送等方式，最大限度保障安全便捷出行。鼓励有生产任务的在京单位推行弹性休假，合理安排调休倒休，引导所属人员错峰离京返京。

进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。14日内有新增本土新冠病毒感染者所在县旅居史人员严格限制进返京，14日内有陆路边境口岸所在县旅居史人员非必须不进返京。同时，本市将加强进出京旅游管理，“自驾游”要谨慎选择目的地，暂不恢复进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，继续暂停出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。

提倡家庭聚会不超过10人

徐和建表示，本市将严格控制在京举办全国性会议、培训等活动。有来京人员参加的，主办单位要加强远端筛查，人员闭环管理。有序安排师生离返京工作，组织师生错峰放假离校、错峰开学返校，假期坚持少聚集、少走动、少扎堆。

在减少人员聚集方面，“两节”期间，要按照“非必要不举办”原则，严控庙会、文艺演出、展销促销等大型活动。倡导线上团拜，最大限度压减线下年会、茶话会、联欢会等活动场次和规模。提倡“喜事缓办，丧事简办，宴会不办”，提倡家庭聚餐聚会不超过10人。

坚持“限量、预约、错峰”要求，按75%限流开放公园、景区、图书馆、博物馆、影剧院、美术馆、网吧等场所，因地制宜控制瞬时流量。社区棋牌室继续暂停开放运营。商场超市、批发市场、餐饮机构、宾馆酒店等严格落实测温扫码、通风消毒等疫情防控措施，做好有序排队和场内外客流疏导，适时采取限流措施，防止扎堆聚集。宗教活动场所采取实名预约、总量控制、入场检查、分时限流等措施，压减觐香、祈福等活动，严防人员拥挤。

保持疫苗接种服务不断档

在最大限度防范疫情传播风险的基础上，本市对于民生需求也做出了统筹安排，要求各相关单位全力加大节日服务保障力度。

首先，要不断增加市民核酸检测服务供给，扩大24小时核酸检测点覆盖面，动态更新发布检测电子地图，让市民群众少跑路少等待，尽可能满足“应检尽检”“愿检尽检”需求。继续加快推进新冠病毒疫苗接种加强免疫，提高60岁以上人群接种率，稳妥开展3至11岁人群疫苗接种，保持节日期间疫苗接种服务不断档。

同时，要加强生活必需品市场监测，畅通物资供应绿色通道，确保价格稳定、供应充足。视情增加公交地铁车次、开行假日专线，科学控制满载率，便捷市民群众安全出行。各高校、用工单位等方面要提前掌握留京人员信息，做好生活服务保障和人文关怀，确保留京群体度过一个平安温馨健康的节日。继续发挥“北京12345”微信公众号、12345市民服务热线作用，方便市民群众随时获取首都防疫政策及相关便民信息，对市民群众反映问题做好接诉即办。此外，各区各相关部门也将进一步推出便民措施和节日活动，让广大市民在京过好年。 文/本报记者 武文娟 蒋若静 赵婷婷

看点

市文旅局：首都功能核心区酒店暂停承办婚宴

在昨天的发布会上，北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民表示，从现在起至元旦春节和北京冬奥会期间，本市严防聚集性风险，首都功能核心区酒店非必要不承办会议、培训等聚集性活动；首都功能核心区酒店继续暂停承办婚宴、庆生宴（生日宴）。

要落实文旅场所防控主体责任，营业或开放的旅行社、酒店、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）以及演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所、影剧院、图书馆、博物馆、美术馆、文化馆（文化活动中心）等文旅场所要严格落实测温、扫码验码、员工核酸定期检测与健康监测、员工全员疫苗全程及加强免疫接种、环境通风消杀、设立临时隔离观察室（场所）、备足防疫物资等系列常态化防控措施。

周卫民强调，进入文旅场所须体温正常并持“北京健康宝”绿码。严禁体温异常、健康码异常以及14日内有新增本土新冠病毒感染者外省市所在县（市、区、旗）或直辖市、省会城市、计划单列市的县、市、区旅居史、14日内有陆路边境口岸所在县旅居史的人员和入境未满21天且未完成7天健康监测的人员进入文旅场所。

周卫民表示，“两节”期间，全市公园、景区、酒店、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）以及演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所、影剧院、图书馆、博物馆、美术馆、文化馆（文化活动中心）等文旅场所，将扩大节日优质文旅产品供给。

国铁集团：列车进京前对所有旅客查验健康宝

在昨天的发布会上，中国铁路北京局集团有限公司疫情防控办公室客运组主任崔巍介绍，在节日运力保障、客流组织方面，铁路针对进出京客流变化预测，提前制定了运力调配方案，根据不同区段和方向客流饱满程度，动态调整运力，满足节日客流需求。采取离散售票、快捷退票等便民措施，加强重点旅客服务，方便旅客安全出行。

崔巍介绍，铁路部门严格落实首都防控机制政策，对进返京人员严格实行北京健康宝绿码和48小时核酸阴性证明进站乘车的远端查验；严格实行北京地区各车站进站查验北京健康宝绿码；严格实行进出站测温、候车分散就座、规范佩戴口罩、进出站排队组织的宣传引导；停止列车餐车堂食服务，提醒旅客做好个人防护；严格实行列车途中查验，在列车进京前，对所有旅客100%查验“北京健康宝”，对 “北京健康宝”非“绿码”的进京旅客，劝导其在京外车站下车。

崔巍表示，铁路部门将根据疫情形势和地方防控要求，及时调整进站乘车防控措施，严控涉疫风险人员进返京。针对进京列车突发疫情或发现高风险人员乘车，通过路地联控机制，就地就近做好应急处置，严防疫情风险扩散蔓延。

目前部分地区因疫情原因暂停发售到京方向车票，那么已购的车票该如何处置？崔巍表示，对停售前已经售出的进京车票，发站为停售车站，到站为北京地区各站各次列车的有效车票，在办理退票时均免收退票手续费。其中，团体票不受开车前48小时限制。崔巍强调，进京列车不办理到京补票延长手续，对不符合进京条件的人员，将劝导其在京外下车，不听劝阻的将交由公安处置。

市商务局：本市生活必需品市场供应形势稳定

在昨天的发布会上，北京市商务局一级巡视员王洪存介绍，根据对批发端和零售端的每日重点监测，目前全市生活必需品市场供应形势稳定、秩序良好。主要批发市场蔬菜上市量稳定，猪肉、鸡蛋供应均在常态或高位水平，零售端供应充足，价格稳定在合理区间。“前期，广大保供企业、商户，特别是批发市场和大型连锁商超、社区菜市场，积极应对各种疫情挑战和极端天气，为全市生活必需品的保供稳价做出了重要贡献。”

目前，本市生活必需品市场供应已进入冬季模式，生产成本将会增加，供应仍可能产生波动，节日规律也会导致价格波动。王洪存表示，本市将引导市场做好保供稳价，支持保供企业特别是主要批发市场、大型连锁商超和点对点供应企业，多渠道挖掘货源、组织货源进京，确保市场供应不断档不缺货。同时，本市发挥连锁企业强大的直采直供优势，提前做好蔬菜、肉类、大米、食用油等日常必需品的充足供应准备，形成与批发市场货源组织和供应渠道互相补充的供应格局。在蔬菜等价格波动明显时，启动零售端保供稳价支持政策，减少两节期间蔬菜等生活必需品的价格波动。

王洪存还介绍，本市落实好批发市场减免进场费鼓励政策，鼓励政策直接惠及广大商户和司机，将多渠道调动保供企业进京运送的积极性。强化政府储备管理，制定今冬明春生活必需品储备调控预案，保障应急供应；做好米面粮油肉蛋菜等生活必需品储备管理和应急投放准备，确保关键时候调得出，用得上，稳定市场供应。优化交通服务，引导外埠车辆有序进京，保证货运车辆市内通行安全有序；加强绿通车进京车辆监测和分析，随时做好宏观预警。

加强市场秩序监管，强化农贸市场、社区菜店、便利店、连锁超市等重点环节价格执法，严防借疫情之机散布涨价信息、哄抬价格等违法行为。持续加强“菜篮子”产品市场价格监测，进一步完善监测预警和信息发布体系，稳定市场运行。

本组文/本报记者 武文娟 蒋若静 赵婷婷