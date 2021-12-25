制作“木偶机” 让李占龙走出了抑郁症的阴霾

制作木偶机，帮李占龙走出抑郁症的阴霾并找到人生的方向后，他立志，要让更多人从他的作品中获得快乐。

“人生前30年，就像都在为这件事做准备一样”，李占龙这样形容自己对木质机械装置的“一见钟情”。1988年出生的他，是一个木质机械装置制作者。

他给自己取名字叫“向木而生”。区别于传统意义上的木工，李占龙的作品是以木头作为载体，将天马行空的场景表达和逻辑缜密的机械设计融为一体，属于情感化的木偶机。

两年前，李占龙的作品在B站火起来。新近完成的作品“移动森林”，在B站的播放量达130多万次。此前不久，他的另一个作品“天空梦想家”登上微博热搜，媒体采访纷至沓来，作为创作者的他也一炮而红。

“火，不是最初的目的，自我救赎，同时找到自己在社会中的位置，实现社会意义，才是创作的初心。”李占龙对《工人日报》记者说。

不被定义，向木而生

李占龙制作的“天空梦想家”“灯笼鱼”“初夏”等10余件作品在重庆展出时，吸引了很多木偶机爱好者。“目前，国内专职创作木偶机的非常少，我算是较早进入职业化的，想通过展览把爱好者聚集起来，共同学习。”

“天空梦想家”是他在2020年年底制作出的一个大型木偶机，创意灵感来源于电影《天空之城》。

一位大胡子老人，带着一条狗，坐在一艘鱼形大飞船上，摇动底座的手柄后，整个装置会规律地运转起来。上百个零部件之间巧妙衔接、环环相扣，小齿轮通过链条，带动大齿轮运转，船身、木偶也都随之“活”起来。

“天空梦想家”目前已经入围第二届“国际科普作品大赛”。“我希望自己能像宫崎骏老爷爷一样，为这个世界创作出带有情感温度，充满思想和趣味的作品。”李占龙说。

大学毕业后，李占龙在职场上屡屡受挫，曾一度深陷抑郁症的折磨。木偶机制作让他走出了那段困难的时光，也让他找到人生方向，以及在社会中的位置。

从小到大，他喜欢画画、去树林里观察自然、拆卸维修各种电器，也喜欢天马行空的想象。出于对律师职业的向往，李占龙大学选了法律专业，但还没毕业他就放弃了对律师工作的设想。

“毕业后做过很多工作，当过销售员、快递员，开过服装店、网上打印店，在接触木工后，先后尝试了木条拼画、木雕、传统木作等，但都不是自己真正想做的。”那时候的他虽不知道自己适合做什么，但是很清楚自己不喜欢什么，也从未放弃寻找和尝试。

直到5年前，他在网上看到一个“弹珠轨道装置”的视频。“当时就被深深触动了，这种装置艺术可以说完美地融合了我身上所有的爱好和特长，我没有理由不去做它，就觉得自己人生的前30年都在为它做准备。”

找到人生的方向

在向木的众多作品中，“掩”和“迷”是主题最明确、与创作者心路历程最接近的两件作品。“人都是在悲伤中成长的，这两件作品是用木偶抽象的肢体语言，去展现人生某一阶段的低谷状态，引导观者去反思。”

“掩”呈现的是，一个低头静坐的木偶，缓慢摘掉脸上的“微笑面具”，它仿佛沉浸在悲伤情绪中，徐徐抬起左手，想要抱头哭泣，却接着又将面具重新罩在脸上，似乎想掩饰真实的自己。“迷”的主体也只有一个木偶，它双手向前触摸，不停地行走，像是在寻找方向。

这两件作品是李占龙曾经的真实写照，他也承认自己看哭了好几次。2014年，他的网店生意迎来红火期，但随之而来的是抑郁症。当精神上的折磨达到极限时，他把网上的生意交给妻子打理，一个人徒步去了西藏。

幸运的是，多番尝试后，他终于找到了真正能让自己沉下心去做的事情——木偶机制作。“就像救命药一样，两年时间就专心研究这种装置，感觉找到自己的归宿了，每天沉浸其中，不知不觉就走出了那个抑郁状态。”

在这两年时间里，李占龙通过反复研究，整理归纳出木质机械的教程，以及木质机械制作的历史和鉴赏素材。期间，他创作完成的几十个作品，在网络上大受欢迎，也受到了国内外专业机构的认可。

你快乐了，也要给别人带来快乐

也许是自己经历过痛苦，所以李占龙更想让自己的作品给别人带来快乐，他也开始在记忆库中寻找过往生活中快乐的片段，并融入作品。

“我的童年大部分夏日时光在小树林里度过，甲壳虫、蝴蝶、知了、蜜蜂、蜗牛、狗、青蛙……这些都是我的‘朋友’，小时候还一直梦想能有一个树屋，所以我把这些元素都加入作品中。”李占龙希望把自己的快乐记忆传递给更多人。

他用了整整1个月时间构思“移动森林”，又用了50多天制作完成。看到网上很多人说，这件作品唤醒了自己童年的美好回忆，很温暖，李占龙觉得这就是自己创作的价值。“有些人不知道自己是鸟还是鱼，不知道应该在天上飞，还是在水里游，我很幸运，在30岁时，知道了自己后半辈子要做什么，找到了与这个世界相处的方式。”

再回过头看，李占龙认为是时代赋予了他追逐梦想、实现梦想的机会，他也立志要反哺这个时代，让更多人从他的作品中获得快乐，同时也实现自我价值的最大化。这是他心中最理想的生活方式。