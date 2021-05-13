热衷立“人设”戴“面具”，这可能是种病

心理话

前段时间，依靠狗血至极的剧情，以及出人意料的神反转，韩剧《顶楼》一次次登上微博热搜榜，让无数粉丝直呼上头。剧中角色恩星内心明明很痛苦，但由于母亲时刻对其灌输“必须优秀”的思想，于是她把自己伪装成了完美女孩，好似戴着面具生活。最终，恩星被剧中心理医生确诊为假面症。

那么，在心理学上，真的存在这种病症吗？它的致病原因又可能有哪些呢？

藏在微笑背后的哀伤

在美国精神医学会公布的精神障碍分类中，目前并不存在名为假面症的心理疾病。但是一种与假面症表现类似的心理疾病，近年来在白领以及学生群体中非常多见，这就是“微笑抑郁症”——抑郁症的一种新型表现。

提到抑郁症，我们常会联想到终日愁眉苦脸、郁郁寡欢的形象，但罹患微笑型抑郁的人却与之相反，他们表面看起来完美无缺、积极阳光、努力奋进，实则内心潜藏着难以言说的巨大痛苦，深受迷茫与虚无感的折磨，对生活毫无热情，甚至出现自杀倾向。他们面露的微笑并非发自真心，而是出于社会交往、工作职责和保全面子的需要。

恩星就和微笑抑郁症患者一般，尽管内心千疮百孔、极度痛苦且压抑，外表却表现得若无其事，拼命掩饰自己的负面情绪，如同戴上了一张“微笑面具”。

“面具”戴久了就会“膨胀”

很多心理学家都对与假面症类似的病例进行过研究，分析心理学的创始人卡尔·荣格就是其中之一，他提出了“人格面具”的概念。“人格面具”是指人们公开示人的那一面，目的在于给他人一个好印象，以便得到社会的认可。作为社会一份子，个体要想融入环境、处理复杂的人际关系，那就多少得弄清周边人的期望，了解所处环境的规则，这样才能扮演好与之对应的角色。

但是若一个人过分沉迷于其所扮演的角色，那就可能出现“面具膨胀”现象：过分认同自己所扮演的角色，甚至排斥自身人格中的其他部分。

现代社会的竞争日益加剧，出于严苛的职业要求，很多白领都需要长时间维持自己的“面具”，佩戴“面具”的时间甚至超过了卸下“面具”的时间，这就可能增加了“面具膨胀”现象出现的可能性。

另一方面，有些父母也会强行将特定的“人格面具”塞给孩子，这就可能导致悲剧发生。如《顶楼》中的恩星，她长年累月扮演着所谓好女孩的形象，以便迎合母亲的期望，这就势必要压抑自己的真实感受。导致恩星心中的忧愁和痛苦越积越深，最后甚至迷失了本心。恩星的“人格面具”被牢牢地“粘”在了脸上，她把符合外界标准和要求当作自我价值感的来源，以致稍遇挫折，自卑感就会像利剑一般刺向内心，使其痛不欲生。

有些“面具”可能是父母给的

人本主义心理学代表人物卡尔·罗杰斯提出的观点或许可以帮助我们理解微笑抑郁症的形成原因。他认为婴儿生来就具备健康成长的内在力量，如果能得到来自抚养者的接纳、尊重、温暖和无条件的爱，孩子就能像获得了阳光和雨露的花朵一般茁壮成长。在卡尔·罗杰斯看来，好的父母并非是将理想强加给孩子，而是能敏锐地共情和理解孩子的内在感受，帮助他们展现真实的自己。在无条件的接纳下，孩子就能意识到，无需迎合外界标准来证明自己，能独立判断自己的价值，并由此建立起稳定的自尊感。

但生活中很多父母却反其道行之，他们经常明示或暗示孩子必须要满足某种条件，父母才会给予爱或接纳，比如对孩子说出“你要懂事，我才会爱你”“如果你考不了第一名，我就不爱你了”这样的话。

《顶楼》中恩星的母亲千瑞珍就是如此。出于自卑与虚荣，她把孩子当成了弥补自己早年缺憾的替代品，要求女儿无论是唱歌还是学业考试，都必须样样拿第一。从饮食习惯到休闲娱乐，这位母亲都对女儿实施高压控制，对孩子的真实需求置若罔闻。

不过，即便父母的标准是如此苛刻，但对孩子来说，他们依旧想得到父母的关爱。因此为了取悦父母，有的孩子就会以牺牲天性为代价，拼命去扮演父母“理想中的孩子”，戴上了那个父母希望他佩戴的“面具”。时间一长，他们自己都丧失了摘下“面具”的勇气，因为他们害怕他人察觉，“面具”背后那个空洞又脆弱的自己。

这些孩子长大后或许能取得优异的成绩，但他们却难以感受到真正的愉悦，因为这些事并非是他自己喜欢的，而是父母喜欢的。他们不是在为自己而活，而是在为父母的期望而活。他们的生活也因此百般煎熬，深受低自尊、抑郁和慢性焦虑的折磨。 （作者系国家三级心理咨询师）