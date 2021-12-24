《中国城市养老服务需求报告》发布：未来人均养老消费预期超百万元

12月23日，中国老年学和老年医学学会老龄金融分会、清华大学银色经济与健康财富发展指数课题组、大家保险集团在京联合发布《中国城市养老服务需求报告（2021）》，对我国30-85岁城市居民养老服务需求进行大数据画像。

报告聚焦城市居民家庭结构与健康状况、养老认知及养老规划、养老需求及养老机构选择、养老保险认知及消费动因、“保险+养老”趋势等方面，展开历时7个月的调查，覆盖全国19个省份80万城市居民。结果显示，随着中高收入老年人比例剧增，未来养老消费市场潜力巨大，未来人均养老消费预期超百万元。在社区养老和机构养老需求比例逐步提升的背景下，城心养老模式受到市场欢迎。

“80后”更关注家庭养老整体决策

调查显示，“70后/80 后”教育水平总体较高，其中本科学历占比达到七成，呈现高知特征，养老观念较传统养老观念有很大变化，更能接受父母去养老机构养老。

30～49岁群体父母平均年龄66岁，已存在健康隐忧，且自身亚健康情况严重，40岁开始面临健康状态拐点，普遍关注健康管理。“80后”更加关注家庭整体养老决策。

与此同时，50岁及以上群体的巨大养老消费潜力开始呈现。调查表示，“60后”即将步入老年，老人的平均教育水平显著提升，老人自我健康测评良好，健康意识较强。

养老观念上，这届老人养老观念更加积极，养老选择多元化；老人养老靠自己，除了稳定的退休金，60岁及以上群体还有相当数量的金融资产和房子等不动产收益作为养老金来源，不靠子女也有能力追求更有品质的老年生活。

调查指出，未来人均养老消费预期超百万元：60岁及以上群体人均养老支出8341元，家庭愿意为老人养老花钱，养老服务市场机遇较大。尤其未来5～10年，养老问题将会更加突出，养老服务市场机遇较大。老年人多为独立生活，在身体健康状况出现变化时，对专业养老机构服务或居家社区照料的需求增量是客观存在的。

未来机构养老需求将大幅增加

根据调研数据，从城市居民养老意愿看，未来养老服务模式或需优化。居家养老是基础且目前占据主要地位，社区养老和机构养老的需求比例将逐渐提升。

其中，过半数受访者愿意选择在家养老，希望由家人照顾，或希望将家里按照养老院的标准配置进行适老化改造，同时由专业机构提供上门服务。在家养老相比社区养老和机构养老，有更熟悉的环境和人，生活更舒适，在支出方面也更具备优势，在家养老的“居家养老＋上门＋专业化”的服务需求趋势已经非常明确。

随着各地社区治理与建设日益完善，部分居民也愿意选择社区养老。根据自身健康状况，选择社区日托形式，即晚上住在自己家，白天在社区照料中心；或选择社区全托形式，即住到家附近的社区照料中心。在养老消费升级的时代背景下，社区养老要提升护理人员专业度，提高智能水平。

值得注意的是，越来越多居民愿意选择机构养老。调查显示，从代际差异看，年轻人群（“70后/80后”）对机构养老接受度更高，未来机构养老需求必将大幅增加。机构养老在养老服务体系中发展相对成熟，现阶段人们选择机构养老的原因更多是出于刚需，机构可以提供更专业的照护和医疗服务。不选择机构养老的障碍点集中在“陌生的环境无法适应”，同时对养老机构服务有所担忧。对于中高端机构养老，平均每人预期花费超过9000元/月，老人在养老机构花费的心理预期对比过去有所提高。

城心养老模式市场接受度较高

报告发现，熟悉的环境对老年人非常重要，甚至达到依赖的程度。在此背景下，城心养老可以满足老人对自己“熟悉生活环境”的需求，可以吸引一部分选择“居家养老”或“社区养老”的老人。

医疗服务是用来延长生命、提高老年人生活质量的基本保障。调查显示，设备的完善与先进、医护人员的数量与专业度，都是老人非常看重的医疗需求。对比郊区自建医院仅能满足基本医疗服务，老年人更喜欢城市里三甲综合医院让人放心、成熟的医疗服务。同时，城郊养老机构的地理位置，无形中为子女探望老人增加了难度，增加老人的“被抛弃感”。城心养老则较好地解决了子女探望的问题，老人周末可以回到子女家中享受天伦之乐。

基于城心养老机构提供的区位条件和医疗条件，选择非常愿意/比较愿意的人群达到83.1%，相反选择非常不愿意/不愿意的仅有2.4%，说明城心养老机构的产品形态符合居民养老核心诉求，符合未来养老机构发展趋势。相比同等档位城郊养老机构，目标客群愿意为城心养老机构每个月支付一定比例溢价：基于“城心养老”机构的优势，平均可以溢价13%，女性/高收入/一线城市人群可溢价比例更高，最高达20%；按照一线城市机构养老费用10000元/月计算，最高溢价 2000元/月。

保险成公众养老规划新趋势

调查发现，超七成受访者会为自己买保险产品，不但能够规避风险，有些产品还具有储蓄及分红功能，相当于一种投资。30～49岁人群和50岁及以上人群均认为保险是养老财富储备的有效选择。

50～59岁人群、二线城市、高收入人群、女性会为了养老服务买保险。不同特征的人群购买养老相关保险产品的动机存在一定差异，女性相比男性更看重养老服务，50～59岁年龄段的受访者对即将需要的养老服务更加迫切，高收入人群也表现出对保险产品附加的养老服务的重视。整体来看，受访者最喜欢就医绿色通道和定期体检服务这两项附赠权益；从城市级别来看，一线城市人群在意养老机构保证入住资格。从收入水平来看，普通收入人群更看重养老机构日费折扣。

调查发现，保单客户更认可保险公司推出的养老相关服务，这有利于保险公司打造保险和养老服务的闭环，实现从养老规划到服务落地以及打通支付环节的完整闭环。