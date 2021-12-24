23日，国务院新闻办公室举行北京冬奥会和冬残奥会防疫政策及相关筹备工作新闻发布会，对近日发布的第二版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》（以下简称《防疫手册》）以及有关冬奥会防疫的相关措施进行解读。

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣表示，北京冬奥会、冬残奥会必须坚决执行中国政府的防疫原则要求，守住社会疫情防控安全底线。她介绍，《防疫手册》第二版主要在三个方面进行了深化细化。一是补充了一些相关的防疫措施，比如增加了中方人员防疫要求；增加了流调工作的关键信息内容；运动员的观赛政策。二是细化了防疫相关内容，比如细化了赛前密接运动员的防疫相关政策，阳性人员复检工作的相关流程；增加了境外检测机构的相关工作流程；手册还进一步明确了疫苗豁免审核的工作流程、既往感染者的审核流程、航班预定相关流程等。对于住宿交通等具体的服务标准也都进行了细化和完善。三是更新了一些内容，比如核酸检测时间、具体采样方式、各利益相关方可前往的目的地清单等列入第二版手册之中。她表示，冬奥组委将密切关注疫情变化，尊重专家的意见，与国际奥委会和国际残奥委会保持密切沟通，保持防控措施动态调整的灵活性。

“《防疫手册》里规定了除运动员和随队官员有极其特殊的一些原因，允许医学豁免可以不接种疫苗之外，我们要求其他所有的利益相关方必须接种疫苗，才能免去入境后21天的隔离。”北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春表示，关于加强针问题，已通过与国际奥委会反复交流沟通、达成共识。“基于目前全球疫情形势的不确定性，考虑到奥密克戎新变异毒株在全球的流行传播，我们强烈建议所有的包括运动员和其他的利益相关方来华前要接种加强针。很多国家都积极响应，而且都已经给自己的运动员接种了加强针。”

在城市层面的防控中，阳性病例都会送到医院。而在闭环内，考虑到赛事的特殊性，三个赛区针对无症状的感染者，都专门设置了隔离设施。“如果说人员是有症状的，我们会把他送到指定定点医院，在北京是地坛医院，在张家口是张家口市第一人民医院。”黄春介绍，“阳性肯定是不能参加比赛的，如果符合我们设立的出院标准或者解除隔离标准，就可以离开医院和隔离设施。”

韩子荣表示，下一步北京冬奥组委将继续加强宣传培训、完善工作机制、加强闭环内外工作融合。“对新冠联络官和涉奥来华人员及举办城市涉奥人员进行手册解读和培训，使所有人员熟练掌握防疫规则，自觉严格遵照执行。建立中外医疗防疫专家会商机制，完善新冠联络官沟通协调机制，强化闭环内外应急处置协调联动机制，确保各项防疫措施落到实处。依托京冀城市疫情防控体系，闭环内外工作融合形成合力，构建指挥运行一体化工作格局，确保北京冬奥会、冬残奥会安全举办。”（记者 刘博超）