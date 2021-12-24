筑牢冬奥会全方位防疫屏障

疫情防控是北京冬奥会、冬残奥会面临的重大考验，随着冬奥会脚步越来越近，公众对冬奥疫情防控工作的关注度与日俱增。赛时大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，必须始终紧绷疫情防控这根弦。相信有关应对措施能够有效降低疫情风险，保证运动员和所有涉奥人员安全、便利参加训练、比赛和工作，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

12月23日，国务院新闻办举行发布会，有关方面结合近日发布的《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》（第二版）相关内容，介绍北京冬奥会和冬残奥会疫情防控政策。《手册》为所有利益相关方参与冬奥会制定了防疫规程，为严峻复杂的全球疫情形势下安全举办冬奥会提供了具体细致的操作指引，也为公众进一步打消对输入性疫情风险的担心吃下了“定心丸”。（相关报道见A3版）

疫情防控是北京冬奥会、冬残奥会面临的重大考验，随着冬奥会脚步越来越近，公众对冬奥疫情防控工作的关注度与日俱增。赛时大量不同国家和地区的涉奥人员来华，人流聚集增加，必须始终紧绷疫情防控这根弦。通过优化全过程闭环管理流程，严格执行各项疫情防控措施，努力做到精准防控办法管用、够用、实用，才能确保赛事安全顺利，并守住社会疫情防控底线。

最新版《手册》就疫苗接种、海关入境要求、出发前检测、赛事闭环管理、住宿、交通、餐饮、核酸检测、密接管理以及冬奥会和冬残奥会转换期等各方面全流程，提供了更加切合当前疫情防控要求的详细信息，有助于指导利益相关方度过赛事期间的每个阶段。这是北京冬奥组委与国际奥委会、国际残奥委会会同卫生和赛事交付领域的世界顶级专家紧密合作确定的疫情防控举措，将为筑牢冬奥会疫情防控屏障发挥重要作用。

闭环管理是北京冬奥会和冬残奥会为保证涉奥人员健康、防止疫情输入风险采取的基本原则。最新版《手册》进一步明确，所有来华人员均实行“全流程、全封闭、点对点”的闭环管理措施。安排涉奥人员通过冬奥组委安排的专车，往返于场馆、驻地、工作场所，以“硬隔离”使其无法脱离闭环，更不能接触城市层面，有利于大大降低可能出现的疫情传播风险。

疫苗接种是新冠疫情防控的有效手段之一。在要求所有涉奥人员来华至少14天前完成全程疫苗接种方可免除集中隔离进入闭环的基础上，特别建议接种加强针，是针对当前全球疫情形势的复杂性所作出的最新要求。航班起飞前96小时内进行两次核酸检测、入境时用两种方法再测核酸，将为在第一时间发现潜在感染者把住第一道关口。全程佩戴符合冬奥会要求的口罩，提倡为运动员鼓掌加油而不是呐喊唱歌助威等，则体现出从赛事细节出发制定具有较强针对性防疫措施的良苦用心。

在疫情下举办的北京冬奥会，出现感染者或者小规模聚集性疫情的可能性无法百分百排除。为此，北京冬奥组委针对假如出现阳性病例的情况安排了应对措施。采取不同于城市层面防控常见的阳性病例全部送往定点医院隔离治疗的方式，而是根据有无症状等情况进行相关安排，充分显示了赛事组织者在保证冬奥会疫情防控屏障不被击穿的同时，对艰辛备战数年、渴望在冬奥舞台一展风采的运动员的特别体谅与尊重。

此前，有关方面已宣布北京冬奥会不向境外观众售票，据介绍，关于境内观众的票务政策以及相关防疫要求、计划方案，有关方面正在制订研究中，适时将对外发布。在全球疫情防控形势严峻复杂的背景下，为防止可能出现的疫情传播，审慎研判、科学制定、谨慎发布相关方案和防疫指南，彰显出赛会组织者为保护所有涉奥人员和公众安全健康的负责任态度。

筑牢冬奥会全方位的防疫屏障，北京冬奥会将打造独特的赛事体验。有理由相信，这些应对措施能够有效降低疫情风险，保证运动员和所有涉奥人员安全、便利参加训练、比赛和工作，保护公众的健康安全，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。（栗玉晨）