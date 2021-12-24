我们在古城遇见从容——西安防疫升级首日见闻

23日早高峰时段，坐标古城西安钟楼盘道。寒风中，昔日绕圈而行的车流，没有如约出现在记者的航拍镜头中，一条条代表拥堵的红线也消失在市民的手机导航系统中。

随着新增确诊病例不断攀升，从23日零点起，西安防疫措施再次升级，全市小区（村）、单位实行封闭管理。

从钟楼远望四周，我们在古城遇见一份从容与平静。

上午8点多，在这座拥有1300万人口的城市里，3000多个核酸检测点同时启动新一轮的核酸检测，社区里、街道旁、道沿上，“S”形的队列格外有序。

钟楼向东5公里路，碧翠锦华社区里，防疫工作人员李姗姗时而搓搓手、时而跺跺脚，唯一没有间断的是清晰而坚定地喊话：保持一米距离、保持一米距离、保持一米距离……旁边的展板上赫然写着“老人机、无微信、无手机等问题由此进入”。

12月23日，西安市新城区碧翠锦华社区内，核酸检测人员在维持秩序。新华社记者 刘潇 摄

“这是一个近7000人的大社区。从上午9点开始，我们分楼栋、分批次组织居民做核酸检测。为了加快检测速度，我们把过去两个检测队伍扩大到四个队。”李姗姗说。

钟楼向南12公里处，曲江公馆和园小区大门紧闭。17日这里因发现一例确诊病例被纳入封控范围。连续七天，小区一直实施封闭式管理。在防疫人员的指导下，经过五道更衣流程，记者穿着防护服第一次踏进了这个封控小区。

进门右手的区域，拉起一道警戒线，上面粘贴着各个楼栋号码，所有进入小区的生活物资，经过门外第一道消杀后，由防疫人员在这里进行分类、配送。从地上摆放的货品种类看，奶蛋肉、蔬菜、水果一应俱全，可见物流配送在这个封控小区并无“堵点”。

12月23日，西安市曲江新区曲池坊小区内引入蔬菜大棚车，供住户在小区内买菜。新华社记者 刘潇 摄

“我们有蔬菜群、水果群，只要动动手指，实时下单配送，物资非常充足。物业工作人员会配送到家门口，我们都不用下楼。”小区业主田女士感慨地说。

繁忙的西部欣桥农产品物流中心，位于钟楼向西13公里处，是西北地区最大的农产品集散地和国家级南菜北运供应基地。西安市90%以上的蔬菜和一半以上肉类供应均来自这里。副总经理刘新峰比前几日更忙了。“我们承担全市蔬菜储备50%的任务，目前储存了白菜、萝卜、土豆等6种耐储存蔬菜12000吨，已经在19日提前完成政府下达的任务。”刘新峰说，加上每天2万多吨的动态库存，按照1300万人计算，可保障西安人吃一周不成问题。

12月19日，西安西部欣桥农产品物流中心内，工人正在搬运蔬菜。新华社记者 刘潇 摄

从钟楼出发向东北驱车25公里，西安爱菊粮油工业集团正在联系驻哈萨克斯坦人员组织货源，启动应急预案，从哈萨克斯坦运输一批米面油回国。“我们已经组织了2254吨的小麦搭乘中欧班列回国，预计本月底将抵达西安。”西安爱菊粮油工业集团党委副书记刘东萌说。

据中国铁路西安局集团公司西安国际港站站长白宽锋介绍，12月17日至23日，西安国际港站始发和到达的中欧班列共65列，其中涉及生活物资共48列。“为做好疫情期间物资保障，我们将继续做好始发中欧班列检查、返程班列卸货送货等重点环节，保障重点物资货物安全快速抵陕。”白宽锋说。（李华、孙正好、张斌）