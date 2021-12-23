使用陪伴式服务 受访青年首先关注平台正规性

随着陪伴式服务的发展，越来越多年轻人会通过陪伴式服务消遣、社交或为自己提供实际帮助。在使用陪伴式服务时，哪些是大家主要关注的？近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1535名受访青年进行的一项调查显示，受访青年在使用陪伴式服务时首先关注平台的正规性。

大四学生刘芳（化名）平时喜欢玩团队合作类手游，这类游戏通常需要队友间有默契配合和沟通，但她时常找不到能一起上线玩游戏的人。后来通过朋友介绍，接触到了游戏陪玩服务。

“选择游戏陪玩时，我会更关注价格，因为我只想打游戏放松，图个开心，如果价格太高对我来说并不值当。”刘芳说，有的人找游戏陪玩是想提升游戏等级，所以对陪玩者的技术有要求，相应的价格也会高，“我有个朋友打游戏技术好，他做陪玩一天就能赚100元左右”。

大学生李可（化名）这几年接触并体验了线上陪聊和哄睡服务，“我会更在意平台资质以及个人信息保护”。李可说，在聊天的过程中，也会涉及些个人情况，如果平台不够正规，提供服务者不够专业，自己就很难信任对方，“虽然我不会在网上告诉别人我的银行卡等隐私信息，但像一些基本经历，比如年龄、在哪里上学等，聊天中可能会涉及，如果对方把我的隐私泄露出去，对我来说是很危险的”。

数据显示，使用陪伴式服务时，平台的正规性是受访青年首要关注的（67.8%），然后是服务定价是否合理（62.3%）。其他还有：服务内容是否明确（48.3%）、服务提供方的资质（46.0%）、个人信息保护（45.3%）等。

在互联网公司工作的90后陆桃（化名），这一两年一直在使用陪跑服务和陪伴音频节目，在选择这类陪伴式服务时，陆桃非常重视平台专业性和服务提供者的资质。“陪我跑步的人是一个朋友的健身教练，因为是熟人介绍，所以也比较放心。不过据我了解，现在这类陪伴服务有很多，但平台及服务者资质参差不齐”。

陆桃觉得，专业性是陪伴式服务非常重要的方面。“现在逐渐发展出了各类‘陪伴师’，我觉得陪伴是非常需要技巧和方法的。除了提供服务本身，与服务对象的沟通、互动，包括准确了解对方需求都很重要。虽然很多人是以兼职的方式在进行，但如果要做好，用心程度并不亚于全职，这个行业也需要不断健全和规范”。（记者 孙山 实习生 顾鑫凤）