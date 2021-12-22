我国累计报告接种新冠疫苗超27亿剂次

人民网北京12月22日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2021年12月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗270667.6万剂次。

预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。今年以来，我国大规模推进新冠病毒疫苗接种，有效遏制了局部地区疫情扩散。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在12月20日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至12月19日，全国完成新冠病毒疫苗全程接种的人数为119346.6万人。

米锋表示，元旦春节临近，要始终紧绷疫情防控这根弦，加强值班值守，落实“四早”要求，强化闭环管理，一旦发生疫情，快速、坚决、果断处置，第一时间阻断蔓延，确保做到放假不放松、闭环闭得住、防控防到位、措施有温度。要履行个人防护责任，加强自我防护，积极接种新冠病毒疫苗。