健康码“频崩”呼唤“防崩”方案

最近，陕西西安有网友称，凌晨接到疾控短信，说早上上班须持48小时内核酸阴性报告。因一码通故障，既无法显示核酸检测报告，又无法做核酸检测。

健康码在抗击新冠疫情中做出了重要贡献。核酸检测、疫苗接种以及是否去过中高风险地区等关键信息，均在健康码中有记录有呈现。这既方便个人出行，也方便疫情防控，各方高度依赖健康码。不过集多种功能于一身的健康码一旦出现系统崩溃，则给个人出行和防疫工作带来不良影响。

此前，山东、福建、哈尔滨等地的健康码就出现崩溃现象，用户在使用时无法打开。有地方部门也实话实说，健康码卡顿是由于访问量太大导致。虽说健康码系统崩溃，一般会很快修复，但对个人出行会或多或少造成影响。

尽管有企业负责人表示，发誓其实是开玩笑。不过，面对健康码崩溃带来的出行不便，免不了有人会出此下策。然而，这种发誓仅仅是个人口头承诺，并不等于实事求是，不排除有人未做核酸检测却冒充“阴性”。所以，“发誓”绝不是健康码崩溃后的合理替代方案，而是部分人在无奈情形下的一种应急之举。

西安有关部门在如实承认健康码崩溃原因的同时，也建议广大市民非必要不展码、亮码，在出现系统卡顿时，请耐心等待，尽量避免反复刷新。如此建议的原因是，反复刷新会增加系统压力，更不利于恢复正常。但这种建议被质疑是“简单粗暴”的解决方式，不是解决问题的根本办法。

笔者以为，多地健康码“频崩”事件是在“呼唤”科学合理的“防崩”解决方案。一方面，各地需要完善健康码系统。在新冠疫情没有彻底解除之前，各地都存在发生局部零散病例的可能性，最近陕西西安、浙江绍兴、广东东莞就发生零散疫情，需要健康码在疫情期发挥重要作用。

让健康码发挥重要作用的前提是系统不崩溃，这需要各地根据常住人口数量、健康码使用频率等因素，来提升系统的承载能力，防止崩溃或者瘫痪等情况发生。这方面可借鉴12306网站的做法。几年前，铁路12306网站在春运期间因为购票人太多频繁出现崩溃现象，经优化扩容后，系统稳定性得到大大提升。

另一方面，对于健康码崩溃要有替代性预案。由于健康码会不会崩溃、何时崩溃，均存在不确定性，所以，避免健康码崩溃带来的种种不便，要有临时替代性应急预案。比如让核酸检测机构与健康码查验机构实现信息互通互联，在查验端口输入个人手机号码或身份证号就能看到核检结果。

此外，还可以采取线下传统的操作方式，比如制定统一的承诺书，让个人承诺48小时内核酸检测阴性，并登记有效的联系方式和身份信息，如果虚假承诺，要为此承担失信后果。而这种承诺制比个人随意发誓显然要规范。如此一来，即使健康码“崩了”，个人出行与疫情防控仍然有序规范。（冯海宁）