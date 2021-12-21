 “长征精神 赓续传承——健康中国行”系列活动收官

12月20日，“长征精神 赓续传承——健康中国行”收官庆典暨美敦力与西门子医疗介入诊疗战略合作签约仪式在上海举行。行业协会代表、专家学者、医院管理者、基层医生及企业代表围绕相关活动成果、基层医疗和非公医疗高质量发展、优质医疗资源可及等话题展开分享探讨。

据悉，由中国医药教育协会主办，人民网·人民健康支持，美敦力提供企业支持的“长征精神 赓续传承——健康中国行”系列活动于今年7月启动。截至目前，该活动已走过长征沿线多个地区，带动一批学科专家及先进诊疗技术走进基层，助力当地医疗服务水平提升。

活动现场嘉宾合影

美敦力全球高级副总裁、大中华区总裁顾宇韶通过视频讲述了“生命因科技不凡，为健康中国加油”行动理念。他表示，随着分级诊疗制度的稳步推进，基层医疗及非公医疗迎来蓬勃发展。在此过程中，亟需关注专业人才培养及诊疗水平提升。“在此背景下，美敦力在中国设立了区域增长举措部门，基于美敦力技术资源优势，专注打造服务基层医疗和非公医疗的独特解决方案，并借助成都创新中心地域优势，为中西部地区广大基层医护人员提供便捷高质的培训。”

回顾近5个多月的活动历程与成果，美敦力大中华区区域增长举措副总裁于威表示，截至目前，该活动已走过江西、湖南、云南、四川、陕西等多个地区，通过学术研讨、手术演示、培训参观、线上会议等多种方式，传播健康理念和先进诊疗技术，切实促进沿线各地医疗服务能力提升，助力基层医疗和非公医疗高质量发展。

“建立一个强有力的基层医疗卫生体系是实施健康中国战略的关键一环。”中国医药教育协会副会长陈海生认为，“以人民健康为中心，以基层为重点，以改革创新为动力”突出了基层医疗卫生服务供给侧改革在实现健康中国目标中的战略地位。中国医药教育协会始终坚持强化基层公共卫生服务质量，落实医疗机构公共卫生责任，联合各方力量为居民提供切实可行的基本卫生服务。

在圆桌讨论环节，吉安市中心人民医院副院长万凤福、湖南旺旺医院院长蔡有权、中国医学科学院阜外医院内科管委会副主任兼云南省阜外医院内科管委会主任牛国栋等人共同回顾了活动在当地的实践成果，分享了助力基层医疗及非公医疗高质量发展的典型经验。

美敦力与西门子医疗达成战略合作签约

现场还进行了美敦力与西门子医疗介入诊疗战略合作签约仪式。据介绍，通过发挥美敦力在微创手术器械与设备领域的资源优势和西门子医疗从诊断到治疗的全流程解决方案，双方将合力推动医院导管室建设和发展，整合专家资源、组织医生培训、提升医生专业技能，推动介入疗法在基层和非公医疗机构的落地，最终惠及广大医患。

“对新兴市场和非公领域的持续关注，是美敦力中国本土化创新策略的重要组成部分。”于威表示，美敦力积极践行企业社会责任，关注基层及非公医疗服务，通过各项举措，重点开展医生临床基本技能培训、新技术交流等项目，推动国际先进医疗技术惠及中国患者。

“使更广泛的人群享受到更高质量的医疗服务，使多样化的医疗服务需求得到及时满足，是西门子医疗的两个业务聚焦点。我们通过调整团队架构、组建非公业务团队、‘蒲公英医疗联盟’等举措，助力优质医疗资源下沉、推动基层和非公医疗发展。”西门子医疗大中华区副总裁，临床治疗系统、公共事务及非公医疗市场负责人浦峥嵘表示。

与会嘉宾认为，在“强基层”“大健康”背景下，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，对我国推进分级诊疗制度、建立合理就医秩序和完善医疗服务，切实解决人民群众就医的突出问题具有重要作用。“长征精神 赓续传承——健康中国行”系列活动的收官并非终点，期待社会各界力量能够共同关注、参与到基层医疗服务能力提升工作当中，助力健康中国建设。