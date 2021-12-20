2021国民消费案例·潜力品牌：自嗨锅

【案例名称】

自嗨锅出品画面：深耕速食面细分领域 传递中华面食文化

【案例类别】

2021国民消费优秀创新案例·潜力品牌案例

【案例背景】

2021年5月，人民网正式启动“2021国民消费优秀创新案例征集活动”，征集在国民消费领域中的创新实践案例。12月17日，由人民网主办的2021国民消费大会在京举办，会上揭晓了一系列2021国民消费优秀创新案例榜单，包括“创新产品案例”“潜力品牌案例”“先锋营销案例”“前沿模式案例”“热门消费地标”“营商环境案例”六大类别。

【案例企业/产品简介】

自嗨锅由蔡红亮于2018创立，充分贴近消费者需求，坚持产品创新和技术赋能。自创立以来，2年内完成多轮融资，最新一轮融资披露的估值超过100亿人民币。如今，自嗨锅已渗透到全国多个城市，并持续推进多品牌战略。其旗下拥有画面、臭臭螺等多个品牌，超200个SKU，涵盖火锅、米饭、粉、面、菜、卤味等众多品类，覆盖自热、冲泡、蒸、煮、煎、即食等多种方式。

【案例简介】

“画面”作为自嗨锅集团于2021年重点推出的新品牌，传承了自嗨锅自热食品基因，进一步细分自热食品市场，以“打造面食博物馆，传递面食文化”为品牌愿景，致力于为消费者提供更营养更健康的快煮面。

在品牌定位和品牌调性上，“画面”贴近年轻消费者，将产品与国潮设计理念相结合，用经典艺术绘画做包装，为消费者提供了更高级的审美体验。“画面”的国潮特色还体现在对中国新锐设计师力量的尊重和扶持之上,会在每一个产品的包装上附上设计师名字。在供应链上，“画面”得到自嗨锅在供应链端的技术支持，在河南建全自动化工厂，实现面、粉自动化生产，降低人工成本的同时，效率大幅提高。在营销创新上，“画面”通过硬广传播、抖音达人投放、小红书种草、社群运营、头部UP主合作等方式实现流量曝光，还通过年轻人喜爱的方式将时尚、潮流、有品的品牌形象传达出去，与年轻消费者形成趣味互动。

（注：以上材料均由申报者提供）