今日社评

冬奥在即，国际疫情仍然严峻复杂，做好冬奥疫情防控的关键是严格涉奥人员闭环管理。“两节”在即，做好北京城市防疫的关键是减少人员流动，降低聚集性风险。只有筑牢冬奥防疫与“两节”城市防疫双重屏障，将疫情防控要求与冬奥、“两节”服务保障紧密结合，才能确保冬奥会、冬残奥会安全、成功举办，确保市民群众过一个欢乐、祥和、安宁的“两节”假期。

12月18日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况。国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，2022年元旦春节即将到来，北京冬奥会、冬残奥会等重大活动即将举办，目前全球疫情防控形势依然严峻复杂，奥密克戎变异株已在全球70多个国家和地区传播，今年“两节”期间疫情防控必须高度重视，不能有丝毫麻痹大意。（相关报道见05版）

目前全国疫情形势总体比较平稳，疫情风险逐步得到控制。同时，浙江绍兴疫情仍处于持续发展阶段，疫情主要集中在封控管控区域，当地仍存在后续传播风险。绍兴上虞疫情传播速度非常快，代际之间平均是两天左右的时间，传播范围也比较广。12月11日以来，当地管控力度越来越大，隔离人数也迅速增加，疫情形势预计会持续好转。

另外，近日发生的陕西西安和广东东莞疫情，病例基因测序高度同源，为同一境外输入源头的同一传播链。两地疫情仍在发展，存在进一步扩散可能，国务院联防联控机制已派出工作组指导开展疫情处置工作。

当前，全球新冠肺炎确诊病例连续8周增长，很多国家疫情仍在高位流行。美国的每日平均新增确诊病例为全球最高，占全球新病例的五分之一。过去一周，美国平均每天新增12万例确诊病例及1300例死亡病例，至今累计超过80万人病亡。美国很可能在年底假期期间遭遇奥密克戎和德尔塔两种新冠变种毒株的双重夹击，这将给该国本已不堪重负的医疗系统带来更大负担。

我国外防输入压力持续增大，冬春季疫情防控要始终坚持“动态清零”总方针不动摇。2021年8月我国开始进入了全链条精准防控的“动态清零”阶段，防控目标是尽量减少疫情的发生，一旦疫情发生，高效处置散发病例和聚集性疫情，力争在一个最长潜伏期内防控住疫情，以最小的社会成本获得最大的防控成效。全链条精准防控的“动态清零”，是中国防控的经验总结，也是当前疫情防控的最佳选择。

随着元旦春节临近和北京冬奥会、冬残奥会等重大活动即将举办，做好首都疫情防控工作愈发重要。各级各部门要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略，贯彻“动态清零”总方针，慎终如始、绝不松懈，压紧压实四方责任，加强远端管控与常态化内筛并重，全力以赴、科学精准抓好疫情防控，尽最大努力确保本地零感染。

北京市要求减少人员流动，最大限度降低聚集性风险，引导市民在京过年，非必要不出京。我国疫苗累计接种已经超过26亿剂次，人群有了一定的免疫力，但人群在冬季的自我抵抗力尤其是呼吸道传染病的抵抗力会有所下降，人口流动会增加感染风险。北京正在筹备重大活动，必须保持相对严格的管控措施，有关部门同时应加强生活必需品市场监测，确保价格稳定、供应充足，扩大公共文化供给，丰富市民节日文化生活，做好在京过节各项服务保障，让防疫更好体现城市温度。

筑牢冬奥与“两节”防疫双重屏障，越到最后阶段，越要增强责任感紧迫感。冬奥在即，国际疫情仍然严峻复杂，疫情防控丝毫不能松懈，做好冬奥疫情防控的关键是严格涉奥人员闭环管理。“两节”在即，做好北京城市防疫的关键是减少人员流动，降低聚集性风险。只有筑牢冬奥防疫与“两节”城市防疫双重屏障，将疫情防控要求与做好冬奥、“两节”服务保障紧密结合，才能确保冬奥会、冬残奥会安全成功举办，确保市民群众过一个欢乐、祥和、安宁的“两节”假期。本报评论员 樊大彧