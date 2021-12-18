元旦和春节假期即将来临 广大群众特别是高风险岗位人员如何做好防护？国家卫健这样建议

人民网北京12月18日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况，并答记者问。

2022年元旦春节即将到来，北京冬奥会、冬残奥会等重大活动即将举办。对此，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，各项措施要在总结2021年“两节”期间疫情防控经验的基础上，更加突出科学精准，强化人员安全有序流动，确保群众度过健康平安的节日。具体如下：

一是个人外出和返乡时要做好个人防护，包括戴口罩、勤洗手，不扎堆，不聚集，1米线，保持良好的卫生习惯和健康的生活方式，积极接种新冠病毒疫苗，做到应接尽接。

二是中、高风险地区及所在的县（市、区、旗）人员严格限制出行，遵守当地流行病学调查、风险人员排查、核酸检测、健康监测和社区防控等要求。执行特定公务、保障生产生活运输等人员确需出行的，经当地联防联控机制批准，须持48小时内核酸检测阴性证明，做好旅途个人防护，落实目的地疫情防控规定。

三是中、高风险地区所在地市的其他县（市、区、旗）人员非必要不出行，确需出行的须持48小时内核酸检测阴性证明。

四是严格限制前往中、高风险地区及所在县（市、区、旗），非必要不前往中、高风险地区所在地市的其他县（市、区、旗）。

五是有发热、干咳等症状者、健康码“黄码”等人员要履行个人防护责任，在未排除感染风险前不出行。

贺青华指出，高风险岗位人员因为工作期间接触可能的感染人员，可能接触被病毒污染的物品和环境的机会多。如果防护不到位，感染的风险较高。近期我国部分地区出现的航空口岸、陆路口岸从事进口货物的搬运人员，集中隔离点的工作人员感染的情况，有的地方还导致了社区的传播和扩散。因此，对陆路、航空、水运口岸接触入境人员、物品、环境的高风险岗位人员和集中隔离场所、定点医疗机构、发热门诊、进口冷链食品加工企业的高风险岗位人员要严格落实底数清晰、人员固定、规范防护、全程闭环、高频核酸检测、健康监测等防控要求。做好岗前培训和岗后观察。

贺青华建议，“两节”期间，这些高风险岗位人员应尽量避免出行，确有需要要出行的要满足三个条件：一是脱离高风险岗位14天以上；二是持有48小时内核酸检测阴性证明；三是在所在单位报备。

“这些人员在旅行途中要做好个人防护，提前了解并遵守目的地疫情防控规定。从事高风险岗位工作的人员任务重、压力大，一直是闭环管理，相关行业和单位要高度重视对他们的关心关爱，尤其是‘两节’期间要及时帮助他们解决工作和生活中的实际困难。”