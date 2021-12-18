“2021人民健康之星”推荐活动山东站启动

12月17日，由人民网·人民健康主办、山东立健药店连锁和烟台老年大学协办、以岭药业公益支持的“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动山东站正式启动。

启动仪式现场

活动现场举行了“健康中国行·2021人民健康之星山东站”的启动仪式以及人民健康之星科普教育基地授牌仪式，并现场邀请三位慢病管理健康达人分享慢病管理经验。

此次活动还邀请到烟台山医院心内科主任医生赵岚带来心脑健康科普讲座，并进行现场义诊，为患者进行慢病筛查，提出专业调理建议。

据介绍，人民健康之星推荐活动山东站已经在山东立健药店连锁多个门店开启，通过海报张贴、慢病筛查、专家义诊等多种形式传播健康知识，引导大众重视慢病管理，争做健康之星。12月17日至18日，在立健药店连锁南通路店、塔山店、莱山旗舰店，烟台山医院全科医学科主任医师王波、心内科主任医师于凤霞、全科医学科副主任医师于金凤、烟台毓璜顶医院心内科主任医师陶志刚、中医科主任中医师顾友谊为进店市民提供健康义诊。

义诊现场

“通过普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，已经成为提高人民健康水平的重要方式。”山东立健药店连锁有限公司副董事长黄晓鼎表示，希望通过此次活动，引导更多群众了解、掌握慢病科普知识，践行健康的生活方式，降低慢性病发病率，提高慢病患者的生活质量，助力健康中国的建设。

以岭药业山东大区经理何燕冬介绍，多年来，以岭药业致力于中医药的研发创新，推出诸多中药产品，同时积极参与公益活动。人民健康之星推荐活动围绕中老年健康，给更多的慢病患者提供学习优秀慢病管理经验得机会，希望可以通过此次活动促进国民健康素养提升，助力健康中国建设。

作为活动主办方，人民网·人民健康相关负责人表示，自人民健康之星推荐展示活动启动以来，在全国各大城市联合全国各地的健康科普专家、连锁药店，通过线上线下相结合的方式向医药行业从业人员、人民群众进行科普讲座、线下义诊，普及健康知识，取得了良好效果。未来，希望通过活动，继续引导、激励大众了解、掌握健康科普知识，提升健康素养，践行健康生活方式，让更多的慢病患者能获得优秀的慢病管理经验，提升慢病患者的生活质量，助力健康老龄化和健康中国目标的实现。

据介绍，“健康中国行·2021人民健康之星”推荐活动将在多个省市持续开展。