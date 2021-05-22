首儿所百位专家开展7天“云端”义诊

为迎接“六一”国际儿童节，表达对广大儿童的关爱，首都儿科研究所附属儿童医院互联网医院将开展为期一周的“云端”义诊活动，为广大儿童及家长朋友们答疑解惑。

据首都儿科研究所相关人士介绍，自5月31日起至6月6日，将有175名专家将在线上为群众义诊，本次义诊涵盖了呼吸内科、消化内科、神经内科、新生儿内科、普通（新生儿）外科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤科、保健科等23个临床科室，并增加了具有儿科特色的遗传门诊、育儿咨询门诊、药学咨询门诊和护理门诊。

该人士还提醒想参与义诊咨询的家长朋友，可关注“京医通”微信公众号，在底栏选择“挂号”后从医院列表中选择“首都儿科研究所”，在医院主页左侧栏“六一义诊”类目下，选择要挂号的科室、号源和时间。然后，可以选择就诊卡并填写诊前描述、确认挂号信息，医保患者还要选择报销方式后，线上义诊号即成功预约。家长要按就诊时间提前进入候诊室报到，等待医生接诊。需要注意的是，近一年内在首都儿科研究所就诊过的患者才能参加本次义诊活动，家长要按就诊时间，提前进入候诊室报到等待医生接诊，在义诊过程中开具的药品、检验等诊疗项目需要支付相关费用。