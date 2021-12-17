陈君石：用健康管理降低慢性病风险

中国工程院院士，国家食品安全风险评估中心研究员、总顾问陈君石

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。中国工程院院士，国家食品安全风险评估中心研究员、总顾问陈君石出席活动并作主旨发言。

陈君石表示，要用切实有效的健康管理方式，解决中国人的慢性病问题，全方位、全周期保障人民健康，大幅提高人民健康水平。而健康管理的关键在于对健康危险因素进行全面管理，以及调动个人积极性。

“不管是冠心病、脑卒中、糖尿病、肿瘤或者是慢阻肺，然有所谓的中间危险因素，例如，肥胖、血压高、血脂高、血糖高。这些中间危险因素是可以测量和改变的。而健康管理就是通过健康生活方式来改变这些中间危险因素”陈君石说。

陈君石认为，个性化健康管理的三步曲是检验真假健康管理的试金石。第一步，收集健康信息。除了通过体检获得健康信息外，还需要询问个人的生活习惯、疾病家族史等问题。第二步，健康风险评估。将收集来的健康信息，通过数学公式、计算机软件以及人工智能手段进行健康风险评估，将人群分为高、中、低风险三类人群，同时将每个人的危险因素找出来。第三步是健康干预。把高风险人群找出来，把每个人的危险因素找出来，目的是针对性地进行行为矫正，培养健康的行为。