《微针治疗操作规范》团体标准编制出台 助推医美行业合规发展

12月12日，“树标准、促规范——2021医美标准建设与合规发展研讨会暨《微针治疗操作规范》团体标准宣贯会”在京召开，与会嘉宾围绕医美行业合规发展等主题展开讨论。

与会嘉宾合影。受访者供图

北京市卫生健康监督所副所长刘劲松表示，《微针治疗操作规范》团体标准的编制出台，满足了监管部门对行业监管的相关需要，为依法行政提供了来自行业的专业技术支撑。

“当前，国家严格监管械字号、妆字号产品临床应用。这就需要专家以大量临床资料、论文作为循证的依据。”中国整形美容协会副会长、中华医学会医学与美学分会候任主委、中国人民解放军总医院第七医学中心皮肤损伤修复研究所所长杨蓉娅教授表示，通过专家们的共识，制定指南和团标，结合临床研究一起推动技术规范化，让国家认可行业某些新的技术或者推动技术标准升级，可以推动行业的进步。

中国整形美容协会团体标准委员会主委刘玮表示：“专家的意见是一种呼声、一种专业的反映。组建专家团标组，是群体意见的反映，更有说服力。”

对于医美行业的下一步发展，中国整形美容协会副秘书长、行业发展与监督自律委员会常务副主任靖宣从标准宣贯角度给出了建议：“以此次标准宣贯会为起点，希望媒体平台上为行业专家提供发声机会，邀请行业年内各集团、机构、医生参与，共同打开话题面，把宣贯工作做扎实。”

谈到此次团标的制定，中国整形美容协会微创与皮肤分会微针专业委员会秘书长、微针团体标准起草人、广州远想生物科技股份有限公司总经理陈玉容表示，在国家严管控妆字号注射的情况下，微针疗法为临床治疗提供了新的发展机会。微针操作团体标准的制定是一件有意义，但仍需不断探索、求真以及不断改善的事业，希望和大家一起继续推进这项事业。

远想首席医学官廖勇对微针疗法和美塑疗法的定义和运用作了简要说明，他强调，微针和水光美塑是截然不同的两种疗法，因而诊疗规范和监管标准也应不同，在当前美塑疗法强监管的态势下，要明确治疗手段的界限。

对于行业合规化发展，北京大学第一医院皮肤科主任医师吴艳提出两点意见：一是行业要积极发声、树立正面形象，二是多做安全性和疗效方面的基础研究，为将来凝聚行业共识、撰写标准规范提供更多依据。

云南华美美莱美容医院李大铁指出，微针团标的出台对医美临床医生有很好的指导作用。对于民营机构而言，标准使其经营有规章可循。未来，微针团标还需不断完善，将更多内容补充进来。

郑荃丽格医疗美容连锁&重庆联合丽格美容医院总院长郑荃表示，医美行业面向市场提供专业的医疗服务，因此医美相关服务必须要合规。行业合规化有利于行业内专业机构和专业人士的发展。因为只有规范和合规，医美行业发展才能长久。法规通常滞后于实际使用，因此要加快产业的规范化建设，通过制定法规规范行业发展。