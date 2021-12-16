药品集采降价效应持续释放 专家：未中选仿制药价格随动下降

人民网北京12月16日电 （记者乔业琼）国家药品集采开展3年，通过积极推进药品集中带量采购，推进仿制药替代原研药，有效降低了患者用药费用负担。在国家药品集采工作中，对于社会普遍关注的未中选原研药来说，集采发挥了什么作用？对此，人民网采访了中国医疗保险研究会技术标准部主管柳雯馨。

药品采购量呈现“两减一增”

“中国医疗保险研究会选取阿托伐他汀口服常释剂型、氨氯地平口服常释剂型等9种药品，根据对全国情况的不完全统计，对比集采结果实施前后一年价格和采购量情况，发现中选仿制药“放量效应”与“降价效应”显著，未中选药品价格随动下降，最终呈现采购量“两减一增”的趋势。”柳雯馨介绍。

她指出，首先，未中选原研药采购量大幅减少，中选仿制药对未中选原研药“替代效应”明显。集采结果实施后一年，未中选原研药全国年总采购量较集采结果实施前一年平均下降46%。其中，辛伐他汀口服常释剂降幅最大，达74.4%；其次是铝碳酸镁咀嚼片，降幅为60.3%；再次为缬沙坦口服常释剂型，降幅为55%；降幅最少的伊马替尼口服常释剂型，也达到了13.4%。

“未中选仿制药采购量降幅更高，'质优价宜'的中选仿制药对未中选仿制药的'替代效应'也很明显。”柳雯馨称，未中选仿制药年总采购量降幅达80.8%，9种药品降幅都在70%以上，6种更在80%以上。其中，阿托伐他汀口服常释剂型降幅最大，达94.9%。

此外，中选仿制药采购量大幅上升，群众用上“质优价宜”的中选药品。中选仿制药年总采购量增加265.2%，其中，奥美拉唑口服常释剂增幅最大，达522.6%；其次是氨氯地平口服常释剂，增幅为506.5%；增幅最小的伊马替尼口服常释剂，也达到了54.5%。

“9种药品按通用名计采购量持续上涨，放量效应显著，过去用不起相应药品的群众用上了药品，医院更倾向于提供集采的药品。”柳雯馨表示，9种药品按通用名计年总采购量增长23%。其中，恩替卡韦口服常释剂型增幅最大，达77.7%；其次是辛伐他汀口服常释剂型，增幅达44.6%；再次为伊马替尼口服常释剂型，增幅为34.8%。。

集采政策还促进了药品使用结构优化。据介绍，全国年总采购量占同通用名药品年总采购量比例上，原研药从实施前一年的28.9%下降至12.7%。其中，阿托伐他汀口服常释剂降幅最大，原研药占比从51.5%下降至21.3%，减少30.2个百分点。未中选仿制药从实施前一年的44%下降至6.9%，减少37.1个百分点。其中，奥美拉唑口服常释剂型降幅最大，占比从84%下降至15%，减少69个百分点。中选仿制药从实施前一年的27.1%提高至80.4%，提高53.3个百分点。其中，奥美拉唑口服常释剂型从14.9%提高到84.3%，提高69.4个百分点；辛伐他汀口服常释剂型次之，从23.3%提高到89.4%，提高66.1个百分点；增幅最小的伊马替尼口服常释剂型，也从73.8%提高到84.6%，提高10.8个百分点。静态看，中选仿制药采购量占比都在70%以上，最低的也有74.1%；5种占比超过80%，恩替卡韦口服常释剂型占比更是超过90%、达到91.5%。

同通用名下，原研药、中选仿制药和未中选仿制药“三价齐降”

“以通用名计，9种药品平均价格都显著降低。9种药品的平均降幅达67.1%。”柳雯馨介绍，其中，恩替卡韦口服常释剂型降幅最大，达83%；其次是辛伐他汀口服常释剂型，降幅达81.9%；再次为阿托伐他汀口服常释剂型，降幅达70%。降幅最少的伊马替尼口服常释剂，也达35.7%。

她进一步解释，具体来看，首先，中选仿制药价格下降最显著。集采“以量换价”效果明显，9种中选仿制药价格平均降幅达82.4%，其中，恩替卡韦口服常释剂型降幅最大，达90.1%，其次是阿托伐他汀口服常释剂型，降幅达83.1%。降幅最少的伊马替尼口服常释剂型，也达21.8%。

其次，原研药价格随动下降。各地医保部门根据中选仿制药价格下降情况，纷纷联动下调相应非中选原研药价格，或锚定全国最低价，或锚定上海采购价格，引导非中选原研药价格下降。9种药品的未中选原研药平均降幅达12.9%。其中，缬沙坦口服常释剂型降幅最大，达20.8%；其次是阿托伐他汀口服常释剂型，降幅达20.7%；再次为瑞舒伐他汀口服常释剂型，降幅达19.0%。降幅最少的铝碳酸镁咀嚼片，也达6.5%。

第三，未中选仿制药价格随动下降。9种未中选仿制药平均降幅为17.4%。其中，恩替卡韦口服常释剂型降幅最大，达34.3%；其次是辛伐他汀口服常释剂型，降幅为19.9%；再次为伊马替尼口服常释剂型，降幅为18.3%。降幅最少的铝碳酸镁咀嚼片，也达3.4%。

“总体来说，2021年降价效应持续释放。相较于集采结果实施后一年，2021年药品平均价格下降25.7%，其中，中选药品平均降幅29.1%。并且，中选仿制药持续替代未中选原研药和未中选仿制药，“仿制药替代”效应持续加强。相较于集采结果实施后一年，2021年中选仿制药市场份额进一步增长到84.4%，提高5.2个百分点；原研药市场份额进一步下降至11.7%，下降3.9个百分点；各个药品的中选仿制药市场占比都在80%以上，3个药品已经达到90%以上。”柳雯馨表示。