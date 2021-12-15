高元义：让人民群众在全民健身中收获健康、快乐、幸福

国家体育总局群众体育司副司长高元义

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。由国家体育总局牵头实施的全民健身行动是健康中国15个专项行动之一，国家体育总局群众体育司副司长高元义在大会的主题发言环节中，对全民健身行动实施以来所做的成果进行梳理，并对下一步落实全民健身计划，推动全民健身行动进行了展望。

首先，高元义从五个方面对以往工作进行回顾：

第一，群众体育健身意识和体质水平进一步增强。主动健身、科学健身已成为越来越多人们的自觉选择，全民健身正在成为全社会的共识和行动。第五次国民体质监测初步统计分析结果显示，国民体质测定标准整体合格达标率较上次监测有所提升。

第二，全民健身场地设施覆盖率不断提高。截至2020年底，全国体育场地数量、场地面积、人均体育场地面积较2019年均有所增长。大型体育场馆免费或者低收费向公众开放给与资金补助，群众参与体育锻炼更加便利。

第三，全民健身赛事活动丰富多彩。以全运会、冬运会群众比赛项目为引领，以单项群众比赛为主干，以全民健身日、冬季运动普及推广等主题活动为示范，带动各级各类全民健身活动广泛开展。

第四，科学健身指导惠及城乡居民。通过与人民网·人民健康共同推出“人民爱健身”科学健身指导服务平台等方式，广泛宣传科学健身知识。新冠肺炎疫情发生以来，各级体育部门推出简便易行、科学有效的居家健身方法，社会反响良好。积极推行国家体育锻炼标准和运动水平等级标准，激励广大群众参与健身。

第五，体育社会组织有效激发全民健身活动。全国各单项体育协会、行业体育协会以及人群体育协会数量不断增加。各地的健身团队、互联网体组织等体育健身组织蓬勃涌现，推动大众积极参与体育健身。

同时，结合国务院于今年7月印发的《全民健身计划（2021-2025年）》，高元义分享了国家体育总局下一步落实全民健身行动的具体方向：

一是进一步推动全民健身场地设施的供给，积极推动公共体育场馆的开放提升行动，实施全民健身场地器材补短板工程；二是推动全民健身赛事活动体系建设；三是探索多种方式，加强全民健身组织建设；四是积极推进全民健身志愿服务，深化社会体育指导员制度改革；五是大力开展科学健身指导，提高科学健身指导的专业性、权威性；六是促进体教、体卫、体旅等融合发展。

“要努力构建更高水平的全民健身公共服务体系，让人民群众在全民健身中收获健康、快乐、幸福。”高元义如是说。