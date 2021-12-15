小心，别成了元宇宙的“韭菜”

有人曾戏言，如果将来人类真的登陆火星，第一批踊跃前往的一定是“炒房团”。这个“规律”不仅在现实宇宙当中适用，在元宇宙中也适用。

自从Facebook改名为Meta——也就是元宇宙当中的“元”——之后，元宇宙这个概念就开始火热起来。随之而来的，是虚拟世界里的房地产交易在近期屡创价格新高。

秉持着现实世界的逻辑，作为现实世界的刚需，“住”也延续到了元宇宙世界。今年11月，元宇宙“房产”交易出现一次爆发。有统计显示，在11月22日到28日的一周内，四个最主要的元宇宙房地产交易平台的总交易额就接近1.06亿美元。近日，在虚拟现实平台“沙盒”上，一块由程序代码敲出来的数字土地卖出了430万美元的天价，约合人民币2740万元，价格已经赶超现实世界里很多大城市的实际住房价格了。

看到这个新闻，我不由得想起2021年度十大网络用语之一：我看不懂，但我大受震撼。

据悉，“元宇宙”一词最早出现于1992年出版的科幻小说《雪崩》中。书中，人们通过特殊设备，以“虚拟分身”的方式住进与真实世界平行的虚拟空间，这一概念场景被作者称为“元宇宙”。

看起来，这像是“第二人生”一类的沉浸式游戏。然而具体什么是“元宇宙”，到目前还没有一个准确的说法。但模糊的概念并不妨碍资本的热捧，在一些人看来，恰恰是因为模糊才意味着无限可能。

据了解，所谓元宇宙“房产”，其实就是元宇宙中的一部分虚拟空间。而在拥有这些虚拟空间或者说元宇宙“房产”后，你可以对它进行建设、装修，可以开设商场，可以用作博物馆展示虚拟藏品，当然也可以直接出租。

这样一连串由数字代码组成的虚拟世界，真的这么值钱吗？这个问题在行为经济学中有个很好的解释。行为经济学将效用分成两个部分：使用效用和心理效用。前者是客观的，而后者则是主观的。只要消费者个人认为一件商品满足了自己的心理需求，那它对消费者便是有价值的。

这种行为心理用通俗一点的词来解释，就是投机。投机的标志之一，就是参与其中的人认为价格永不下跌，不然这场投机游戏就没有办法持续。对于一个在现实世界中使用效用几乎为零的虚拟产品来说，只有不断推高其心理效用，才有可能维持高价。要想实现这个目的，除了吸引更多的人加入之外，没有其他更好的办法。

对于虚拟世界的虚拟产品，由于欠缺现实世界的使用效用，其心理效用能维持多久，受到很多外在因素的影响，如参与人群的信息掌握程度，进入的门槛，监管政策等。也就是说，现阶段，元宇宙概念其实是一个风险极大的行业，存在着很多未知数，对于抗风险能力极差的普通小白用户而言，最好别头脑发热，盲目投入这样的“金融游戏”。（柯锦雄）