放飞自我的新青年，跳不出“乙里乙气”陷阱？

“麻烦您再看看哈，麻烦您了”“这点您放心”“好的呢”……这些充满谦卑恭敬语气的语言，仿佛乙方回应甲方的样子，被网友创造了一个新词用以形容——“乙里乙气”。不少年轻人看到相关话题讨论，忙不迭地感慨：是啊，我也是这样的。

日常工作和生活中，难免有“乙方心态”的时刻。对于职场新人来说，可能是回复上司要求的时候；对于写作毕业论文的研究生来说，可能是回答导师质疑的时候；对于初创企业的创业者来说，可能是项目价值经受投资人拷问的时候。总之，再桀骜不驯的年轻人，很多时候也不得不柔顺下来，摆正位置，做好“乙方”。

商业合同订立以后，甲方作为出资方处于主导地位，对乙方工作拥有评价和选择权利。乙方通过放低姿态，提供让甲方满意的产品和服务，获得与之匹配的经济收益；而甲方尽管享受了“做甲方”的快感，但掏出的是真金白银，这番体面绝不是毫无代价的。甲方乙方通过磨合与博弈，巧妙地维系着商业社会里不可或缺的契约精神。

把甲方乙方的运行逻辑套用到职场关系中，却不全然适用。首先，在职场中，上下级并不是简单的雇佣与被雇佣的关系，更有同事间的合作关系、前辈与后辈的传承关系。其次，一般来说，上下级之间的相处是长期持续的，绝不是短期合同执行完毕就“好聚好散”。一个清醒的管理者，绝不应该满足于自己被恭维和取悦，而要在科学公正的绩效管理中评价下属。

项目合作中保持“乙方心态”，是为了完善服务品质，是必要的自我磨炼。但毫无原则的“乙里乙气”，则是庸俗职场价值观的映射。有些人看似每句话客客气气，实则大半天还让人领会不到要旨。有的人精于言辞之道，聊天框里的话发出去了又急忙撤回，百般修饰才“一锤定音”。

生活中，也不乏有人展现出“乙里乙气”的心态，在与亲人朋友聊天说话时也像个“乙方”。他们对每个人都彬彬有礼，仿佛具有一种“讨好型人格”，试图通过牺牲自己的体面以至尊严，来换取他人的舒坦。

“乙里乙气”是走向成功的必经之路吗？或者说，“乙里乙气”真的表达了谦虚、本分、与人为善等优良的传统品质吗？

说话做事只是“乙里乙气”，难免丧失了真诚，消解了积极有效的沟通。人与人之间的交流，有观点看法一致的时候，也有意见不一致的时候。凡事战战兢兢、毕恭毕敬，表面上什么都同意，实际上什么都没表达。隐藏自己的真实想法，不仅让工作中的问题、缺点无法被及时指出纠正，也可能埋没了创新的闪光点。

有些时候，“乙里乙气”的言辞之间，掩饰着“躺平”、不合作的姿态。比如，人前说的是“好的呢”，人后就是撒手不管，消极以待；前几天答应得好好的，过几天再次追问进度，却回答“还在努力推进”……“乙里乙气”犹如释放一团迷雾，让人反复琢磨：对方究竟是愿意呢，还是不愿意呢？

但是，即便下决心说出真实想法、“放飞自我”的年轻人，有时也深感跳出“乙里乙气”的陷阱并不容易。自己说话太直接，担心同事难以接受；领导指示仿佛“别有深意”，自己也不得不百般揣摩。为了避免“祸从口出”，一些明明有想法的年轻人逐渐学会了缄默不语，久而久之，也变得“乙”了起来。

创造说实话、办实事的氛围，需要一个健康的职场环境。积极向上的“乙方心态”，固然是职场里锤炼自我、积累经验的积极姿态；但做人只有“乙里乙气”，不仅失去了真诚的沟通，也模糊了是非，扰乱了工作与生活的边界。（王钟的）