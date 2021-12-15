每天用网4小时 银发生活向线上发展

如今，最爱在微信群里分享网购平台优惠券和“砍价”链接的，可能正是家里的父母长辈；时常上网学道新菜谱给家人露一手，或者学点生活小妙招解决家庭大麻烦的，也是有了闲时间又热爱生活的退休一族们。

互联网普及助推年长网民增长，“银发经济”也开始向线上发展。我国50岁以上移动网民用户规模快速增长，网络使用程度也在稳步加深，平均每天用网4个多小时，银发人群已成为数字化发展中的重要群体。

关注精神富足

银发群体“全面线上化”

后疫情时代，银发人群将更多的注意力放在了自己身上，通过休闲娱乐、新闻资讯、购物等形式获取精神及物质上的富足。

互联网大数据公司QuestMobile发布的《2021银发经济洞察报告》显示，我国50岁以上人口数量已达到总人口的三分之一，庞大的人口规模孕育着巨大的经济市场，而银发群体的“全面线上化”就是其中的一个方向。

过去一年，银发人群移动视频使用时长增长了7.7%，新闻资讯、移动购物分别增长了0.8%、0.6%，地图导航、本地生活、违章查询、车主服务等线上生活月活跃用户规模同比增长均超过30%，其中，地图导航用户渗透已经突破1.86亿。

数字化生活普及

“大字版”App受欢迎

整箱的橘子怎么延长保存时间？速冻饺子如何煮食才能还原新鲜口感？以前，这些问题李女士只能向同龄中老年朋友寻求“人生经验”。现在，她通过手机搜索轻而易举地找到了答案。以前，她只能寻求同龄中老年朋友的“人生经验”。时间长了，她也能分辨哪些是真的“生活小妙招”，哪些只是商家的广告。老年群体通过线上获取新闻资讯、搜索内容，和曾经读书看报来获取信息一样，成为他们日常生活的一部分。

报告显示，数字化生活的深入发展带动银发人群在资讯、生活、娱乐等各个领域全面提升。银发人群传统的新闻阅读习惯在线上得到充分延展，在综合平台广罗热门资讯的同时，他们也喜欢通过搜索引擎主动寻找。

银发人群对于各大新闻App均有突出需求，百度成为主动搜索、获取资讯最常用的工具。与此同时，泛资讯行业广泛开发大字版App，针对年长用户提供方便阅读、减少操作障碍、丰富生活服务功能的改进升级，优化使用体验。统计显示，百度大字版、UC大字版、今日头条大字版60后人群占比分别达到34.7%、32.4%、40.9%。

此外，银发人群对于线上化生活渗透增长迅猛，在地图导航、本地生活、违章查询、车主服务等方面同比增长超过30%。和朋友聚会先查查导航最近的地铁或公交线路怎么走，出门旅游先搜搜旅游平台的“城市攻略”做笔记……各垂直服务应用正在全面深化对银发用户的影响，他们在享受互联网带来的便捷生活的同时，其生活习惯也在发生潜移默化的改变。

并且，不同的服务类型形成明显的需求差异，银发人群在快递物流、用车服务方面使用频次更高，在本地生活、出行导航方面使用黏性更强。

热衷于网购

线上消费线下分享

“这家的新疆糖心苹果不错，咱们一起拼购吧，一箱还能减三元。”“你这件大衣版型不错，挺显瘦，给个链接？”类似的对话在马女士的广场舞“小伙伴”之间经常上演。北京市通州区67岁的马女士自打因为健康码“不得不”学会智能手机后，一年多的时间，还学会了线上购物。除了买买生活必需品，还经常被微信群或生活中的朋友“种草”：买买云南的鲜花装点家庭空间，淘个免打孔的墙壁置物架重新布置下卫生间……生活一下多了不少乐趣。

报告显示，数字化生活的不断加深带动了银发人群线上消费能力的增长，其线上消费潜力正在被不断激发。截至2021年10月，近七成银发人群通过线上进行支付，千元以上消费能力的银发人群同比增长1.9%。其中女性人群关注价格和品牌，而男性则更注重时尚、品质等，在消费体验方面要求也更为突出。

聚集于知名度较高的头部电商平台，对于价格优惠力度更大的平台具有更高的使用倾向。——银发人群在综合电商的渗透程度已接近全体网民用户水平，线下的强社交属性在线上消费也得到了充分体现，社群电商使用倾向更为突出。

女性，是银发网购爱好者中的主力。报告显示，女性年长用户对网络使用有着更高的服务需要。在消费层面，反映在对于美妆、小家电、饮食等商品突出的消费需求。

数据显示，银发人群在美妆类产品偏好中以护肤为主，小家电偏好则相对多样，全面覆盖料理、护理、家居等各个方面，饮食则一定程度反映家庭需求。并且，他们在尝试接触国际大品牌的同时，对于国货品牌依然保有较高偏好。

有趣的是，随着银发人群网络接触程度的不断加深，使用手机终端的价格档次也在不断提升，由此也再次推动他们对线上服务的黏性。

最爱短视频

娱乐生活线上发展

用短视频App自带的特效让老照片“动”起来，然后分享到朋友圈收获众人“点赞”；跟着广场舞App在家“偷偷”学一段《兔子舞》，再去广场“惊艳”所有人……银发人群的娱乐生活也在快速线上化发展，短视频、在线视频是主要的娱乐方式，分享意愿的提升带动视频工具服务的突出增长。

报告显示，娱乐领域，知名度较高的头部应用App的银发用户增长迅猛，其中“极速版”应用尤其受年长用户喜爱，简洁的功能、便捷的操作更符合年长者的使用习惯。同时，银发人群对于短视频平台同样具有较高黏性，知名度较高的头部应用App占据明显优势。

文/本报记者 陈斯