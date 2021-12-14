2021医美标准建设与合规发展研讨会在京召开

12月12日，“树标准、促规范—— 2021医美标准建设与合规发展研讨会暨《微针治疗操作规范》团体标准宣贯会在北京召开。此次会议由中国整形美容协会标准化工作委员会、中国整形美容协会行业发展与监督自律委员会主办，广州远想生物科技股份有限公司协办，人民网·人民健康支持。国家相关监管部门负责人、医美行业领导、专家与企业代表参与，研讨医美行业规范化发展的方向，为医美行业的高质量发展汇聚思想、共谋发展。

会议现场。受访者供图

中国整形美容协会会长张斌表示，微针治疗规范团体标准宣贯会意义重大，微针标准的实行能有力促进企业规范化经营、行业规范化发展。行业风清气正、规范发展对于国家经济发展也有正向作用。当前医美行业标准的制定与实行已经到了爬坡阶段，希望社会各界给与大力支持，助力医美行业标准建设工作落实与应用，推动医美行业合规发展。

中华医学会医学与美学分会候任主委杨蓉娅、北京大学第一医院皮肤科主任医师吴艳分别就《微针治疗操作团体标准》的社会意义和临床价值进行了探讨。杨蓉娅认为，微针团标的制定为微针治疗行业监管提供了依据。同时，符合医美行业高速发展背景下患者的治疗和美容需求，符合经济和行业高质量发展的需求，将有效引导微针治疗行业的正向发展。

吴艳表示，针长、操作力度、操作次数，甚至医生个体化操作习惯和患者皮肤反应性都会影响微针治疗的效果和安全性。而微针团标不仅规定了微针治疗的定义、分类，操作流程及并发症处理等临床操作，还明确了医疗机构、指导和操作人员的资格及使用产品的要求。这对提高微针治疗从业人员的信心和水平，促进微针治疗行业良性发展都具有重要作用。

中国整形美容协会团体标准委员会主委刘玮，对中国整形美容协会标准化委员会工作进行了汇报，并从国家、行业层指出了标准化工作的必要性。他强调，从国家层面，标准化工作是基础性、技术性支撑；从行业层面，做标准化工作、编制标准是促进医美行业健康发展的基础，是管理的关键点。

中国整形美容协会微创与皮肤分会微针专业委员会秘书长、微针团体标准起草人、广州远想生物科技股份有限公司总经理陈玉容就医美合规工作进行了详细汇报。她表示，微针团体标准凝聚了26位权威专家多年积累的技术和经验，是面向整个行业微针疗法的一本工具书，希望通过共同研讨标准的推广应用，真正将医美企业用微针治疗技术造福广大的求美者。

作为医美机构代表，北京联合丽格医疗投资有限公司董事长李滨及朗姿医疗管理有限公司总经理赵衡，在对医美机构关于参与标准推广与落实的工作进行分享时表示，只有通过合法、守法、合规的经营，企业才能发展、行业才能长久。因此，国家的严格监管以及微针治疗操作规范团体标准的发布和应用对医美行业发展意义重大。

北京市卫生健康监督所副所长刘劲松表示，《微针治疗操作规范》团体标准的编制出台，对于监管部门来说也是非常需要的，为依法行政提供了专业的技术支撑。且团标是依法依规围绕行业实际所需而为，大家一定要有信心。

“制定完行业标准后，行业内从业人员要自觉应用、维护和宣传标准；切实作为自身操作的依据，对包括顾客的宣传介绍承诺也要有此标准意识。当出现纠纷时，无论是民事侵权还是行政违法，是否规范操作是认定事实、划分责任的重要依据，要充分自觉的运用这个团标依据来维护自身以及消费者的合法权益。”他说。

中国医药新闻信息协会副会长、原国家食品药品监督管理总局新闻宣传司副司长申敬旺，肯定了《微针治疗操作团体标准》制定的意义。他认为，国家通过放管服改革赋予协会更多职能，有利于行业发展，同时也需要行业协会肩负起自身职责，更好为消费者服务。未来，医美行业协会应继续发挥自身职能，持续推进标准化建设，不断为行业发展赋能。

在圆桌讨论环节，嘉宾们各抒己见，围绕“医美机构合规化之路”主题，对“医美合规在机构侧的应用及机构如何运用微针团标更好开展合规化之路”“厂商如何开展医美合规化应用”“医美合规化应用的下一步规划”等主题展开讨论。