无锡对星巴克开展检查：初步核实有更改食品原料期限标识等行为

人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）据无锡市市场监督管理局官网14日消息，12月13日，针对媒体曝光无锡市两家星巴克门店有“更换配料标签使用过期食材”的问题，无锡市、区两级市场监管部门对涉事的星巴克震泽路店、昌兴大厦店进行了重点检查，初步核实相关企业有更改食品原料内控期限标识、使用超过内控期限原料的行为，已责成2家涉事门店停业整改。

另外，市场监管部门同步对全市其他82家星巴克门店开展排查，发现从业人员未戴工作帽、加工区物品摆放零乱、消毒记录不全等15处问题，均已责令整改。市市场监管局对星巴克（中国）华东北区进行了行政约谈，要求公司对存在的食品安全问题进行全面自查、落实整改。

12月13日，有媒体报道，无锡市两家星巴克门店——震泽路店和昌兴大厦店，存在多种卫生安全隐患：食材过期后仍继续用，做成多款畅销饮品售出；主管、店员“言传身教”篡改保质期，有的食材被人为“延保”一周；承诺“开封后不过夜”的糕点，第二天却被偷偷上架。

12月13日晚，星巴克中国通过其官方微博回应称：“经过调查，已确认12月13日媒体报道的两家无锡门店的伙伴（员工）确实存在营运操作上的违规行为。这两家门店的情况，高度警示了我们在食品安全标准的日常执行中存在不足。”

无锡市市场监督管理局表示，下阶段，将继续组织市、区两级力量，对2家涉事星巴克门店进行深入调查，依法严肃查处。从即日起，在全市部署开展以打击虚假标注生产日期、保质期为重点的食品安全专项整治行动，全力保障市民食品安全。