加强口岸城市新冠肺炎疫情防控工作

新华社北京12月13日电 国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制日前印发《关于加强口岸城市新冠肺炎疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》指出，近期我国发生多起本土聚集性疫情，均是境外疫情经口岸城市输入，暴露出我国疫情防控的风险点主要是外防输入，重点是口岸城市。要深入贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记重要指示，落实党中央、国务院决策部署，加快补齐口岸城市防控短板弱项，毫不放松、科学精准做好防控工作，织密扎牢外防输入防线，统筹好疫情防控和经济社会发展。

《通知》提出，一是完善口岸城市疫情防控机制。借鉴上海经验，建立口岸防控专班，明确各环节职责分工，统筹各方力量做好疫情防控工作。二是健全疫情监测预警体系。密切跟踪相关国家和地区疫情走势，加强分析研判，动态调整措施；加密高风险岗位人员核酸检测频次；坚持人员、物品、环境同监测，强化多渠道监测预警。三是落实边境管控措施。跨境运输企业要落实“人货分离、分段运输”的要求，实行非接触式货物交接模式；确需入境的驾驶员应全程不下车；严格做好入境人员“点对点、一站式”转运工作；严防非法越境输入疫情；坚持非必要不登轮、不登陆、不搭靠。四是加强高风险岗位人员防控。口岸城市要排查明确本地高风险岗位人员范围，严格落实“底数清晰、人员固定、规范防护、闭环管理、高频核酸”防控要求。五是严格人员流动管控。从各省（自治区、直辖市）确定口岸城市范围并公告之日起至2022年3月15日，离开陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外）人员需持有48小时内核酸检测阴性证明，前往陆地边境口岸城市人员抵达后至少进行1次核酸检测。六是加强进口冷链食品等风险防范。进口冷链食品入境量较大的口岸城市要建设集中监管仓，对进口冷链食品入库统一消杀、统一检测。七是提升疫情防控和处置能力。加强疾控机构、定点医院、发热门诊等建设，提高流调溯源、基因测序、核酸检测、集中隔离、医疗救治等能力；对口岸通道、货场、道路、机场等基础设施及时进行升级改造；尽可能提高新冠病毒疫苗全程接种和加强免疫接种覆盖率；加强各省（自治区、直辖市）和各口岸城市的疫情防控信息化支撑。八是做好民生保障工作。各口岸城市要将疫情防控与民生保障工作同步研究、同步部署，公布并畅通民生保障热线，及时解决和主动回应群众反映的突出问题；做好困难群众救助工作，保障群众基本生活；加强宣传引导，动员群众积极参与创建无疫小区、无疫村。

《通知》强调，做好口岸城市疫情防控工作关键在落实，落实的关键在细节。各省（自治区、直辖市）、各有关部门要把加强口岸城市疫情防控作为当前一项重要政治任务，对照本《通知》要求，抓紧制定本省（自治区、直辖市）、本部门实施方案，周密组织实施。要健全疫情防控责任制，对履职不力、失职渎职的，依法依规追究责任。

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 02 版）