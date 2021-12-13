网红蹭“遗孤”流量是变相吃“血馒头”

近日，江西宜春一对夫妻意外身亡，留下8个尚未成年孩子的消息引发关注。但在12月10日，宜春政法委@平安宜春发出提醒：请勿过度打扰！当地村民表示，8个孩子一家已成“网红地”。孩子露脸的视频在网上疯传，家属不堪其扰。

夫妻意外身亡留下8个孩子，这是一个令人悲伤的社会新闻。事发后，当地政府已为孩子们申请了补助、慰问金，孩子们暂由伯伯和奶奶抚养，社会各界也纷纷伸手援助，希望孩子们能够顺利成长。不料，夫妻不幸去世的新闻被曝光，引发社会舆论关注后，8个孩子的家也成了“网红地”，遭到网红扎堆蹭流量，给孩子们一家带来巨大困扰，形成了二次伤害，这实际上就是变相吃“血馒头”。

8个未成年孩子突遭家庭变故，陷入失去父母的悲痛之中，情绪波动很大，需要得到亲人的安慰，抚平心理伤痛，并逐渐恢复平静生活。然而，部分主播看中机会，借着慰问“遗孤”的名义，在简单探望一家人过后，将丧葬仪式发到了短视频平台。目前，8个孩子露脸的视频在网上疯传，播放量和点赞量都非常可观，主播得以收割网络流量，却令孩子一家承受着不该有的过度关注，并不利于孩子们的成长。

近年来，网络直播、短视频发展迅猛，在“流量为王”模式的利益驱动下，部分主播为了吸引流量，热衷于扎堆蹭热点牟利。如今，每当发生一些有社会影响力、能够吸引网络流量的事件，各地主播就蜂拥而至，不顾及当事人的感受，无底线地搞现场直播、制作传播短视频。如此做法涉嫌破坏社会秩序，违反社会道德和法律，侵犯当事人的个人隐私。

公众所熟知的“大衣哥”“拉面哥”均在出名后，遭到网红主播的全方位围观直播，甚至出现砸大门、强迫见面的极端情况。奥运冠军全红婵在一夜成名后，其家人也遭遇网红主播围堵的情况，连家门都出不去了，令其家人不堪重负。孙海洋寻子成功后，一些网红主播嗅到了“热点”，竟然来到孙海洋家中“现场直播”求关注，甚至在入夜后仍未离去，引起社会舆论的批评。

这些典型案例表明，网络直播、短视频不能再蒙眼狂奔，需要有所规制，主播应遵守法律和社会道德底线，不能只顾流量而肆意妄为，恶意蹭热点、吃“血馒头”的情况必须禁止。而平台和监管部门也需主动作为，承担起相应的责任，对网络直播、短视频实施规范化管理，对违规主播严加惩治，封禁有违法律和社会公德的视频，引导主播创作有社会价值、有温度的内容，共同营造健康干净的网络环境。(王桂霞)