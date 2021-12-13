有效提高消费者金融素养

提高消费者的金融素养，要强化重点群体风险防范意识，要压实金融机构的主体责任，要畅通金融消费维权渠道

今年以来，银保监会陆续发布6期金融消费风险提示。梳理这些提示可以发现，很多金融消费的新风险，往往与消费者不熟悉金融市场的新变化相关。

比如，在以房养老诈骗陷阱、非法开展金融直播营销、设立假金融网站和假APP等案件中，“李鬼”之所以能浑水摸鱼，往往是利用了消费者对金融新产品新模式新业态不熟悉的短板——眼下，金融产品日益细分，金融科技迅猛发展，金融产品和服务能够多渠道送抵消费者身边并场景化嵌入日常生活，甚至让人在不经意间就“被消费”“被服务”。金融产品本就复杂，供需信息不对称，对种种新事物，很多人要么压根不了解，要么一知半解，难免真伪不分，让违法违规者钻了空子。

因此，提升金融消费者权益保护水平，一方面，要持续完善管理制度、提高监管效能，做到“魔高一尺，道高一丈”；与此同时，也要大力开展金融消费者教育，提高消费者金融素养，帮助大家提高辨别能力，看清“馅饼”中的“陷阱”，不再上当受骗。

首先，要提高重点群体的风险防范意识。央行的调查结果显示，我国消费者金融素养在年龄上的分布呈现“倒U形”，老年人和青少年的金融素养相对较低，更容易遭受非法金融活动侵害。上海银保监局今年10月发布的警示案例中，某保姆借口帮助拍照让老人通过人脸识别核验，并操作老人手机获取验证码，把老人的保单做了质押贷款——金融服务登“网”入“端”、金融产品打“包”上“链”，让许多老年人对风险防不胜防。与此同时，近年来一些青少年陷入非法借贷陷阱的报道也不时见诸媒体，令人扼腕叹息。未来，应持续强化对老年人、青少年等重点人群的消费者教育。对青少年要侧重合理借贷、理性消费等金融知识普及；对老年群体，要多强调理性投资，提高其自我保护能力，帮助他们跨越“数字鸿沟”。

其次，要压实金融机构的主体责任。去年9月，《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》正式发布。该办法明确规定，银行、支付机构应切实承担金融消费者合法权益保护的主体责任。开展消费者教育是帮助消费者维权的重要内容。金融机构有责任通过多种方式将金融知识普及类、金融风险提示类信息有效送达消费者。比如，评估金融产品对消费者的适配度、准确披露贷款产品的年化利率等。金融机构须知，做好这件事意义重大——不只是落实管理部门要求的单向“付出”，也能为自身更好防范金融风险加固“防火墙”，并能进一步了解消费者金融新需求、开拓业务新领域。

此外，保护金融消费者权益，畅通事后维权渠道和强化事前风险教育同样重要，二者可以互为促进。比如，金融管理部门和机构可以结合投诉统计数据呈现出的新发、多发案件类型特点，调整、突出相关风险教育内容；消费者在消费过程中，结合风险提示有意识地保留关键环节的资料、音频视频，为可能发生的维权事件提供证据。这两端一起发力，可以促进管理部门完善监管制度，推动金融机构规范流程，进一步提升金融消费者权益保护水平。

做好金融消费者教育，是维护群众利益的暖招实招，是金融业持续健康发展的重要根基，是防范化解金融风险、维护金融稳定的关键举措。期待有更多“金融课堂”走进社区校园、田野山乡。

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 18 版）