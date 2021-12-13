最近，一些人不文明不规范养犬造成邻里纠纷，引起社会公众广泛关注。调查发现，不文明不规范养犬行为主要集中在三方面：一是狗叫扰民。内蒙古包头市一名居民在人民网“领导留言板”上留言表示，邻居家养的狗从早叫到晚，严重影响自家的正常生活，“女儿被吵得没法学习”。二是狗主人遛狗时不清理狗的排泄物。陕西西安市一名居民表示，小区花园、道路甚至电梯里到处都看到过狗的大小便，让人实在无法忍受。三是遛狗时不拴绳，威胁其他居民尤其是小孩的安全。云南红河哈尼族彝族自治州弥勒市读者何少强来信说，他在自家小区楼下走路，一条无人牵引的狗突然蹿到面前，龇着牙汪汪大叫，“狗主人就站在一旁，不但不制止，反而轻描淡写地说：‘没事，我家狗不咬人。’我就想问问：遛狗牵绳难道就这么难吗？”

陕西西安市某社区业委会主任周洪斌说，几年前，他们社区曾就文明养犬问题有针对性地采取了一些措施，比如制作宣传栏、设立狗便箱等。“这些举措发挥了一些作用，比如公共区域基本看不到狗的排泄物了，居民之间关于养狗的矛盾纠纷也少多了。”周洪斌说，“但在遛狗拴绳问题上，效果不太理想。总有人觉得有绳牵着，狗不自由。但有些人就是怕狗，尤其是小孩的家长，特别害怕没人牵的狗会咬伤孩子。爱狗的人希望得到他人理解，他们也要理解怕狗的感受。”

人们有饲养宠物的权利，但饲养宠物应当遵守相关法律规定，不能影响甚至伤害他人。邓小群住在江苏苏州市，养了一条3岁的小狗。在她看来，在快节奏的生活中，小狗的陪伴有抚慰人心的力量。“饲养宠物是居民的权利，有些地方‘一刀切’禁止养狗并不足取。”邓小群说，“不过，文明规范养狗非常重要。我自己平时非常注意，遇到行人尽量把狗牵好，离远一点。这是养狗人的基本修养。”

北京朝阳区的赵女士出门遛狗时，都会带个用矿泉水瓶剪成的小铲子，看到狗的排泄物就铲到垃圾桶里。“爱狗人士更要倡导文明养狗。”赵女士说，“我特别不希望养狗的人惹麻烦，如果每个人都能文明规范养狗，那养狗人的整体形象就会好得多。如果每次发生矛盾纠纷都能妥当处理，养狗也就不至于影响邻里关系。”

“遛狗不拴绳等是不文明行为，应当强化监督、加大整治力度。”何少强建议，不妨在养狗证的申请办理过程中，增加对养狗人的学习培训内容。目前，一些地方对养狗实行信用积分制，一旦发现犬只扰民等不文明行为，就扣除一定分数。扣满12分的犬主将被暂时没收犬只，并要求学习相关法规，考试合格后方可领回。

“除了养狗人要注意遵守相关法律规定外，有关部门、社区等也要加强规范管理，帮助养狗人形成文明规范养狗的自觉。”邓小群说。

《 人民日报 》（ 2021年12月13日 10 版）