吃完药再吃柚子可能会猝死？红柚白柚区别在哪？这些提示要看

柚子可口，吃起来也颇有学问，坊间有关吃柚子的攻略心得有很多，哪些才是正解？如何挑选品质高、味道美的柚子?

据贵州省市场监管局官网消息，近日，贵州省市场监管局发布消费提示称，挑选柚子诀窍是“三看一捏一掂”。好的柚子表皮光洁细腻，黄中带绿的柚子比颜色过黄的柚子要好，柚子的标准形状是“上尖下宽”，好的柚子捏上去比较硬；红柚和白柚最大的区别就是所含色素不同。

另外，在食用柚子有关的传言里，时常听见“吃完药再吃柚子可能会猝死”这一条，贵州省市场监管局表示，这样的说法虽然略显夸张，但并非毫无根据。柚子中的呋喃香豆素、柚皮素、佛手柑素等成分，会影响药物在人体内的代谢过程，从而改变药效。而药物和柚子同食是否会对人体造成危害，与吃的量有很大关系。从安全角度考虑，建议平时服用他汀类药物、抗过敏药物、镇静催眠药物、免疫抑制剂等药物时，尽量不食用柚子。

柚子味美，营养也不少

市面上常见的有琯溪蜜柚、沙田柚、三红蜜柚、金丝柚等，样貌口感各有特色。除此之外，还有一种外表滚圆讨喜的葡萄柚，其实是柚子与橙子天然杂交的后代，也叫西柚或胡柚，和葡萄并没有关系。

柚子肉中含有大量的甙类物质，以及胡萝卜素、维生素B1、维生素B2、维生素C、烟酸和丰富的钙、磷、铁等人体必需的元素。除此之外，还含有类黄酮物质，有较强的抗氧化性，能够清除机体的自由基物质和超氧化物的物质，有一定抗衰老作用。

传言很多，哪些真那些假?

谣言一：柚子分公母，公柚酸母柚甜。这种说法的依据是柚子底部有小圆圈，用手在小圆圈上按压一下，弹性好的是母柚子；如果按下去出现凹陷现象甚至向外凸出，就是公柚子。

辟谣：柚子根本不分公母。所谓分公母的小圆圈，其实是柚子果蒂或谢花后留下来的疤痕，与柚子好不好、甜不甜没有直接关系。

谣言二：红心柚比白心柚口感好、营养价值高。

辟谣：柚子是个大家族，品种很多，果肉呈红色或者白色，红柚和白柚最大的区别就是所含色素不同。一般情况下，果肉为红色的柑橘类水果有两类色素，一类是水溶性的花青素，另一类是脂溶性的类胡萝卜素，如番茄红素、β-胡萝卜素等，红柚中就含有番茄红素。番茄红素具有抗氧化性，但目前还没有足够证据证明红柚具有特别的功效。因此综合来看，红柚和白柚的营养价值并没有明显差异。

谣言三：部分红心柚打了色素，所以果肉颜色不均匀。

辟谣：柚子皮对果肉有保护作用，如果用针注射色素，等于用针孔给外界虫子和细菌打了一个通道，柚子容易腐败变质，不利于保存和运输，这对商家来说得不偿失。如果往柚子里打色素，最多只能渗透到柚子外皮和囊衣之间，不可能渗透到包裹果实汁液的“汁胞”中。色素通过针孔也难以均匀扩散和分布，柚子的果肉肯定就有局部呈白色或红色的情况，很容易识别。所以，红心柚子打针染色的可能性几乎为零。

谣言四：柚子皮泡水喝能够治乙肝、抗癌。

辟谣：柚子皮中的香精油具有镇静、抗菌消炎的作用，但并没有对抗乙肝病毒的特殊成分，也没有证据显示有抗癌奇效。

记清窍门，三招选好柚子

看：先看表皮。好的柚子表皮光洁细腻，剥开后皮比较薄。如果遇到表皮粗糙的柚子，不建议选购。同时，黄中带绿的柚子比颜色过黄的柚子要好，因为后者往往会过于成熟导致水分流失，影响口感。

再看果形。柚子的标准形状是“上尖下宽”。“上尖”看的是柚子的颈部，颈部不宜太长，太长往往意味着皮厚囊肉少；“下宽”是要求柚子“矮、胖、圆”，底部饱满。

最后看大小。一般而言，大一些的柚子成熟度高，而且果肉也多一些。

捏：好的柚子捏上去比较硬，感觉结实，代表囊肉紧实、汁水多。如果捏上去没有弹性、软绵绵的，意味着可能放置了一段时间，水分流失比较严重。

掂：如果两个柚子个头大小差不多，就掂掂看哪个分量重，重的水分足。

科学保存，柚子水分不流失

买回家的柚子，很多人会放在冰箱里保鲜，但这样的做法往往适得其反，因为冰箱潮湿的环境更容易使柚子腐烂。正确的做法是把它放在通风干燥、避免阳光直射的地方，且不要互相挤压。柚子个头往往比较大，如果皮已经剥开，最好装在保鲜袋中密封后放入冰箱，可以有效的锁住水分，也可以把柚子放回皮中盖好，就算不放进冰箱也可以保存3天左右。 （记者孙红丽）