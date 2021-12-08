快递保价门道多 同价值费用差近10倍

日前，上海市消保委针对快递保价费进行了测评并发布了结果。北京青年报记者了解到，各快递公司对保价都有自己不同的要求和计费方式，保价费用差别明显，同等申报价值的快件保价费用可能相差近10倍。

此外，不少消费者认为保价价值就等于消费者能获得的赔偿金额，但是快递公司却有一套自己的计算方式，因此针对快递保价的纠纷也频频出现。

发现

快递保价无统一标准

同价值费用差近10倍

目前，针对消费者寄递的贵重物品，国内各快递公司的通常做法就是建议保价并收取相应保价费。但因为没有保价费的统一标准，很多消费者也不知道到底哪家快递公司的保价费便宜。

上海市消保委实际测评显示，大部分快递公司的保价费按照消费者寄递的物品声明价值划分收费区间，相对低一些的声明价值实行定额保价费，而声明价值较高的实行比例保价费率。

在同等申报价值的快件中，价格也存在差异。其中，价值1000元以下的快件，保价价格在0.9元到8元不等，价值万元的快件保价金额从24元到100余元不等。

北青报记者了解到，大部分快递公司会设置单票最高声明价值或实际价值上限，一般为2万到3万。上海消保委数据称，京东单票保价上限30万元，德邦最高声明价值可以达到100万元。顺丰没有查询到具体相关上限说明。

调查

保价政策各公司都有

快递员拒收“理由”多

虽然每家快递公司都有保价政策，但到具体执行上则会出现很多状况。目前，个人寄快递较为流行的方式是小程序或App下单，但申通等一些快递公司的小程序里下单页面中就没有保价一项。北青报记者咨询了部分快递客服，对方表示，如果自助下单后要求保价，可以让收件的快递员进行操作。但是，在快递员这边，保价却成了一个“难题”。

“您这个电子产品，要是保价的话，我建议您还是问问顺丰，我们收不了。”某通达系快递小哥表示，对于为何不收，小哥语焉不详。另一家不愿意收寄文件保价快递件的快递公司则表示，不能确认保价品的价值。

北青报记者了解到，很多快递公司对于承保物品都有相应规定，比如圆通不承保发票、票据、文件等无法核实真实价值的物品；韵达对冷藏物、工艺品、鲜活植物等都不能保价等。不过，一些被快递员拒绝收寄的快件有的也不在上述范畴。

原因

高价快递出问题赔偿难

“可能一个月就白干了”

对此，一些快递从业人士表示，目前部分快递公司还是加盟制，如果高价值快递出现问题，加盟站点会承担赔偿责任，这也就导致了部分快递站点不愿意为客户保价或者明确不收寄高价值的快递。“对于他们来说可能一个快件就赚一两块钱，但是保价件一旦出问题，可能一个月就白干了。”

此前也有类似情况发生，而更多的是保价后出现的赔偿问题，比如“一箱6瓶飞天茅台，寄件时按市面价格4000元一瓶保价，赔偿时却只能按出厂价1499元一瓶来赔”，“明明交寄时让快递员按照1.4万的价值保价，但快递员下单时只填了5000元的价值，到理赔时就说只能赔500元”，“保价快递件已经损坏，但快递公司只愿意赔价值款十分之一的钱让我去维修”……

北青报记者在黑猫投诉平台上看到，关于快递保价的投诉有1万余条，除了保价后快递丢失、损坏的纠纷外，投诉问题还包括快递员收费时私自为用户增加或减少保价金、客服推诿不给保价等方面。投诉对象涉及国内多家快递企业。

关注

保多少就赔多少？

快递公司不这么算

不少消费者认为保价价值就等于消费者能获得的赔偿金额，快递公司则表示这些都写在相关条例里。北青报记者查询了部分快递公司的保价条款，就有公司将情况分为“足额投保”和“未足额投保”。该快递公司客服解释称，假如快件是800元的商品且有发票或凭证，如果保价声明价值是1000元，那么一旦丢失了，按照实际损失赔偿800元。如果声明价值是500元，则按照保价比例，赔偿625元。当然如果快件只是损坏了部分，那么可能赔付的比例会更少。

而对于这些条款，在小程序或App下单的用户，如果不勾选则无法完成下单，快递员当面揽收的快件则不会主动告知上述情况。

上海市消保委提醒消费者，保价费本身就是一种“风险对赌”，贵的不一定“赌赢”，便宜的也不一定“赌输”。消费者如果有快递保价需求，可以提前了解下各快递公司保价费收取标准并测算下保价费用，下单前联系承保快递公司确认保价费用及其他相关注意事项。建议消费者再对比下各大快递公司服务口碑，理性选择合适的快递公司最重要。

不过，也有法律界人士表示，目前针对快递保价频频出现纠纷，有关法律部门应出台更为细致的法律法规，对快递保价的赔偿标准、索赔主体、举证责任等进行具体规定。减少消费者维权的困难和不必要的诉累。（张鑫）