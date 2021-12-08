共享店铺也要共担风险

今年以来，在一些城市的街头巷尾，时常可以看到这样的共享店铺：“早上包子铺、中午快餐店、晚上烧烤摊”，这种分时共享的经营方式，减少了房租成本，实现了灵活经营。但这种模式的安全隐患同样不可忽视，需要引起各方重视。共享店铺的前提是共担风险，共治共管才能实现共赢。

共享店铺之所以在一些城市有生存空间，就在于把分散闲置的社会资源激活了，通过出租不同时段闲置的店铺获取报酬。尤其在新冠肺炎疫情防控常态化之下，分时共享店铺给一些小餐馆带来多元收入，甚至员工、水电等资源也可有效整合利用。

餐饮行业直接关系着舌尖上的安全，准入门槛及监管标准更为严格，在餐饮类店铺共享的过程中，不能不考虑可能产生的安全隐患。首先，根据食品经营管理规定，经营许可实行“一地一证”原则，即食品经营者在一个经营场所从事食品经营活动，应当取得一个食品经营许可证，而共享店铺实际上是在“共用”营业执照，无形之中就造成监管空白地带。其次，不同类型食品的经营，其制作场景和工艺手法不同，安全标准也不尽相同。共用一个生产空间，能否保证食品质量？再次，固定的店铺、流动的经营人员，一旦出现问题，也存在取证难的现实困境，消费者权益便无法得到保障。

从经营模式看，分时共享店铺更像“借鸡下蛋”，需要谨防“鸡飞蛋打”。共享经济的本质是借助互联网手段，满足差别化和个性化需求，最终实现资源优化配置。而分时共享店铺在经营范围、权责关系、风险共担等方面仍存在模糊地带，需要加以明确。在这些方面，共享店铺可汲取此前共享经济发展过程中出现的教训，促进这一新业态健康有序发展。共享经济要想实现长期良性发展，需要创新的不仅仅是产品形态和服务，还有监管手段、治理体系等。

对于新生事物，要有一定的包容姿态，但也要防患于未然。治理手段需在实践中不断调整，将分时租赁餐饮店铺的情况细化，融入食品安全的法规中，切实发挥共享效能。同时，还要注意的是，共享店铺的经营者不少是个体经营者，往往难以承受较高房租。如何在保证食品安全的基础上，保护好这一群体的创业热情，既体现规则意识，又不失人文关怀，考验着相关部门的监管智慧和温度。（郭存举）