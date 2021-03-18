冒牌“西四包子铺”被判赔偿

曾经开在西四路口把角处的“西四包子铺”，是很多人记忆里的老北京味道。近年来，街头小巷里名为“西四包子铺”的店铺越来越多，但哪家才是真的“记忆里的北京味”呢？北京知识产权法院近日审结了一起涉“西四包子铺”字号权的案件，在西四北大街开设“西四包子铺”的海缘阁公司二审被认定构成不正当竞争，判赔承继老字号品牌的华天二友居1万元。

西四包子铺的前身是二友居便饭铺，二友居便饭铺在上世纪六十年代更名为西四包子铺，经营地点由西城区西四南大街18号变更为西城区西四南大街1号。2001年7月，“北京华天饮食集团公司西四包子铺”因体制改革注销，停止营业，其债权债务由主管单位华天集团负责。2015年3月，华天集团决定恢复“二友居”品牌并正式授权所属全资子公司华天二友居负责“二友居”和“西四包子铺”品牌的恢复和经营开发工作。

2019年，华天二友居发现北京出现了若干“西四包子铺”，网络上也有不少关于“西四包子铺”重新开业的报道。其中一家即本案的西四包子铺店铺，该店铺位于西城区西四北大街，门牌牌匾上写明“记忆里的北京味”。华天二友居将海缘阁公司诉至法院。西城法院一审判决海缘阁公司停止使用“西四包子铺”店铺名称的不正当竞争行为并变更店铺名称，赔偿华天二友居1万元，并需在相关平台刊登声明，消除影响。海缘阁公司不服，上诉至北京知识产权法院。

北京知识产权法院经审理认为，“西四包子铺”作为店铺招牌持续经营，经过长期使用和历史沉淀，已形成较为丰厚的品牌价值。“西四包子铺”字号所产生的相关权益属于一种财产权益，可以由华天集团承继。虽然华天集团在较长时间内未继续实体经营该字号，但媒体报道表明，“西四包子铺”近年来仍具有较高知名度，字号仍具有识别商品来源的作用。

海缘阁公司未能尽到合理的避让义务，仍在邻近当年“西四包子铺”原址的位置，开设主营包子、字号相同的店铺。其在店铺招牌上标有“记忆中的北京味”字样，主观上显然是为了承袭“西四包子铺”老字号的商誉，误导相关公众将其与老字号“西四包子铺”相混淆，客观上相关报道和评论也进一步印证了公众误认为两者具有一定的关联关系。

法院认为，海缘阁公司的涉案行为明显具有不正当意图，损害了华天二友居的合法商业利益，扰乱了公平竞争的经营秩序，违反了诚实信用原则，构成不正当竞争。北京知识产权法院最终驳回海缘阁公司的上诉请求，维持一审判决。