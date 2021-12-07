专家聚焦室内空气问题 呼吁关注呼吸健康

近日，戴森举办针对南北方冬季空气问题的直播活动，邀请环境学专家、呼吸系统专家、皮肤学专家与戴森工程师共同探讨由于不同的气候所面临差异化的室内空气问题。

现场开展圆桌论坛讨论南北方冬季室内空气问题及解决方案（受访者供图）

环境学专家姚兰分享了对室内空气污染的跟踪研究并提出了建议：“尽管南北方室外空气质量差异较大，但高效的空气净化设备已经可以改进不同地域居民家中的室内空气质量，保护居民呼吸健康。”

呼吸系统专家赵婷表示：“秋冬季节，呼吸道感染性疾病发生的风险更高。因此，冬季确保室内良好的空气质量是提升人体健康的重要举措。”

皮肤学专家张桂蓉分享了冬季南北方城市不同的空气污染、温度和湿度对于皮肤健康带来的影响，并表示：“不仅我们肺要呼吸，皮肤也同样需要呼吸，恒温恒湿洁净的室内空气更有利于皮肤健康。”

戴森工程师认为，秋冬季气候干燥，室内空气中的水分降低。加之室内频繁使用空调及制暖系统，进一步加剧了室内环境干燥的问题。空气干燥易于一些病毒、细菌的滋生和传播，加湿设备可有效地帮助我们缓解在干燥空气中呼吸不适的问题。