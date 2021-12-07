谨防低血糖昏迷！早期可能出现这些症状

提及血糖异常，很多人的反应都是血糖高了。殊不知，低血糖的危害更是不容忽视。

据北京市卫健委官网消息，发生低血糖时人的表现因人而异并且会逐渐变化，低血糖早期可能出现以下症状：肢体震颤（手脚抖动）、心悸、出汗、饥饿感、头晕、乏力、困倦，若没有及时发现并纠正则会出现：行走困难或感觉虚弱、视物不清、严重时会出现意识模糊或行为怪异、失去意识或抽搐。

北京市卫健委提醒，若出现以下情况应呼叫救护车及时就医：失去意识，不能唤醒；进食糖类物质或静脉注射升糖药物后意识模糊；进食糖类物质或静脉注射升糖药物后仍低血糖。切记发生低血糖时不要尝试自己驾车前往医院。

另外，糖尿病患者应规律服用药物和检测血糖，尤其在调整降糖药物后更应该检测空腹及三餐后血糖，随身携带饮料、糖果等含糖类物质，以便及时补充糖分。

值得注意的是，如果患者因低血糖引起意识障碍，不能配合吞咽，不要强行喂服水及食物，以免引起误吸甚至气道梗阻。在保持患者呼吸通畅的同时拨打120，等待专业医护人员到场开通血管，经静脉补充葡萄糖。体质虚弱者则需要加强身体锻炼，规律饮食和睡眠，避免过度劳累。（记者孙红丽）