用手机学习，到底是“学会”了还是“学废”了

在现代社会，几乎每个人都离不开手机，中学生也是如此。尽管学校禁止使用，不少家庭也因此爆发亲子矛盾，但大多数中学生拥有手机的理由是“有利于学习”。手机，到底是学习的利器，还是学习的障碍？打开中学生的手机，里面都有哪些App？……带着这些疑问，近日，北京市第一零一中学生记者团（以下简称“记者团”）对本校100位中学生进行了“你会用App进行学习吗？”的问卷调查，并对本校的部分同学和教师进行了深度访谈。

手机App也能成为学习“利器”吗

放学回家后，一零一中学高一年级的张天成同学已经在书桌前冥思苦想1个小时了，面前的生物作业仍然没有进展。卷子中复杂的“氨基酸”“肽链”“脱水缩合”等生词令他头疼不已。

期中考试将至，连基础的作业都不能顺利完成，这让张天成备感焦虑。但时间不多了，为了快速解决问题，他打开了一款搜题软件，简单拍下题目，这款软件就迅速罗列出了多种搜索结果。

令他惊讶的是，这款软件不仅给出了这道题的答案，还提供了不同的方法。“搜题软件甚至会给一些老师没讲过的、自己不知道的方法，还能总结公式。”张天成说。

在搜题软件的帮助下，张天成很快理解了“蛋白质的肽链数＝组成它的氨基酸数-肽链数=脱水缩合数”这个公式。随后，在长期以来的“短板”——生物的期中考试中，张天成竟然取得了不错的成绩。他将此归功于这款搜题软件。

张天成自称生物“小学渣”，他认为，手机App的学习功能不仅广泛地被“学渣”们使用，他认识的一些“学霸”更擅长使用。

比如，班里“大牛”们的手机上，装着各类学习软件——刷题类、搜题类、整理类和打印类App。一套流程下来，学习方便、高效又快捷：“刷题”找薄弱点，“搜题”找解答，“整理”扩充错题库，再通过打印类的App打印错题，贴到错题本上。

一零一中学初三年级的梅育源是同学们眼中的英语“学神”，拿奖拿到手软的他说，自己从来没有上过英语培训班。梅育源的经验就是坚持使用英语学习类App，还有通过某些视频类App查找一些英文学习资料。

在梅育源看来，日常生活中缺少沉浸式的语言环境，所以要抓住手机上的资源，培养英文语感。这些软件不仅提高学习英语的趣味性，还能给即将面临的口语考试提供针对性的指导。

“当然，并不是说有了这些软件就一定能提高英语水平，还是要靠坚持。只要每天坚持，哪怕只有几分钟，就一定能够见到成效。”梅育源说。

此外，一些学习类App还十分注意趣味性。该校高一年级的徐晴同学说，有一次她在用App背单词时，有些单词的发音是小猪佩奇的声音，每个单词她反复听了十几遍。

该校语文教师高珊表示，平时也会让班里的学生用一款App里的“高考必备古诗词”歌单，一边听歌一边加深记忆。因为古诗词有韵律，再配上乐曲，这有利于记忆和背诵，而且古诗词本来也是需要唱出来的，学生更能体会古诗词的魅力。

随着手机应用软件的开发、网络技术的发展，高效简洁、多样化、趣味化的学习类App越来越受到学生们的青睐。

记者团的调查问卷显示，97.9%的同学表示，平时会用手机App进行辅助学习，有57%的同学平均每天使用10-30分钟以上。同时，94%的同学表示，用手机App有助于学习成绩的提高，其中，87%的同学认为，学习类App有助于解决作业中的难题。还有70%以上的同学认为，App可以解决自己课堂上没有掌握的知识点，帮助巩固知识、实现自主学习。

而在这些App里，接受调查的中学生使用频率最高的5款App分别为：搜题类、词典类、英语练习类、短视频类和音乐类，主要是用于解决作业难题、错题整理、英语学习、课外资料拓展和个人兴趣类学习等。

很多受访的同学认为，学习类App带来的不仅是学习方式的改变，更多是一种思维方式的“打开”，善于借助工具学习比埋头苦学更有趣，而且更有效、更能坚持。

为什么有些同学“学会”了，有些“学废”了

但是，下载了学习类App并不意味着一劳永逸，很多受访的同学表示，如果使用不当，也有“血泪”教训。有些同学是“一学就会”了，而有些是“一学就废”。

该校高一年级的孙若然同学分享了自己的“惨痛”经历。上初中时，她下载了某款搜题软件，每天做作业遇到难题时，她就会打开软件，不自觉地抄答案，其实很多题目根本不会，事后也没有去理解和掌握。

一段时间后，数学考试的成绩下来了，试卷上50多分的鲜红数字深深刺痛了她。孙若然懊悔不已，痛定思痛，狠心卸载了手机软件，改为踏踏实实地学习。

考上高中后，孙若然又将这款软件安装回来了，当作一款学习辅助工具使用。她说：“后来思考了一下，成绩下降的原因不在于软件本身，而是自己不够自律。”现在，孙若然遇到难题会先思考，实在不行再搜索解析，最后打印出来、整理成错题集。

梅育源常在某款视频类App上找英语学习资料，从尝试自己能否听懂开始，然后对着视频一遍遍跟读，理解句子的意思，再到摘抄好词好句进行积累，“每天45分钟，坚持一两年，基本就能达到与外国人正常交流的水平了。”

该校高二年级一位不愿意透露姓名的同学是手机“素人”，即什么学习软件都不使用的人。他的理由是，自觉性不强、很容易沉迷于手机。某次，他想在手机上搜索1个单词，结果打开手机后，就忍不住地刷了20分钟朋友圈。

“本来用词典查单词只需要2分钟 ，用手机却花了10倍的时间，就是因为我难以管住自己。”这位同学说，自己卸载了一切软件，手机仅用来通信。在他看来，如果遇到难题，问老师才是最好的方法。

不少受访同学都认为，并不是每一款学习类App都是“良心软件”。比如有些App，刚开始的时候可以试用，体验效果很不错。再接着试用，就被要求购买VIP，观看视频也需要单独收费。最让人生气的是，在付费购买讲课视频后，才发现某些所谓“海淀名师”只不过是拿着解析念一遍，远不如自己的老师讲解得清楚。

“有时候软件会利用中学生喜欢个性的心理，吸引大家购买VIP，其实只是让页面变得酷炫了而已。”徐晴说，这也会徒增一些零花钱的开销，感觉不是很值。

正确使用App，方能事半功倍

应该如何正确使用学习类App呢？对此，记者团又采访了教师、同学和家长。

“需要端正态度，使用App不是用来对付作业，搜索作业的解法之后，要反推到课堂的知识，巩固自己的知识点 ”该校高一年级的聂开元同学说。

除了端正态度，梅育源同学认为，一定要将娱乐和学习区分开来。比如，在学习类App上找英语学习类视频，为了避免内容太吸引人而分心，最好找一些剧情不是很复杂、很烧脑的素材。他建议可以看一些TED演讲和纪录片，在听的同时做好词好句的摘抄。

“不能省略思考的过程，尤其是在知识点的梳理上，不要直接照搬App上的知识总结，最好还是自己归纳、整理。”一零一中学生物教师安军赞成学生们使用多种资源进行学习，但是她认为，独立总结知识点是学习最关键的一步。

与安老师持相同观点的还有高珊老师，她认为语文学科是一门强调逻辑思维和思考深度的学科，如果用搜题软件来学习，可能会导致“知其然，而不知其所以然”，“所以，学习中不能省略独立思考的过程。”

对于“沉迷手机、影响学习”的担心，一零一中的心理教师闫阅建议：一是要对自己有非常清晰地认识。如果自控力不强，拿起手机就玩游戏、聊天，那就不适合用手机来学习；二是可以寻求帮助，比如让爸爸妈妈在一旁监督，学习时仅把手机当成工具来使用；三是给自己制订计划，比如学习半个小时，可以刷5分钟的手机，休息一下。总之，要找出最适合自己的高效学习的方法。

梳理了调查问卷和深度访谈后，记者团总结：学习类App为同学们提供了丰富的学习资源、多样化的学习方式，但它们并不具备“神奇魔法”——能让同学们毫不费力地直接将知识装进大脑里！学习类App只是为学习提供了很好的辅助，最终还是要靠每位同学脚踏实地的学习。毕竟，学习没有捷径可走。（北京市第一零一中学记者团）