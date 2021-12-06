“双减”后如何真正提高教学质量

“双减”政策背景下，课堂教学如何真正提高质量，让作业量减下去的同时，学生能吃得饱、跟得上？

专家观点

东城区和平里四小校长吴田荣：“双减”能“减”下去，关键是课堂教学质量能“增”上来。作业量减下去，课堂质量提升起来，才能让学有余力的孩子“吃得饱”，让“跑得慢”的孩子“跟得上”。减轻学生负担，根本之策在于全面提高学校教育教学质量。

做到“三个优化”提升课堂教学质量：一是立足学生优化课程结构和教学内容。选用多样化的教学方法与模式，通过大单元整体设计、项目式学习、综合实践学习等方式，充分利用信息技术辅助教学、和平里四小“云”课堂和多元化的教学评价方式，整体提升课堂教学效率。二是优化丰富多元的校本课程，开发校园各类环境、设施、硬件资源，为学生提供丰富的校内学习课程与学习资源。学校建立起涵盖课堂教学在内的多维立体教育体系，通过课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，增强对学生的课后服务供给，促进学生思维能力、学习能力与综合素质的发展。三是优化作业设计，在“控量”上下功夫。将作业布置纳入教研体系，控制作业总量，控制作业完成时间。经常性开展提升作业质量的研究。学校提倡好的作业设计要体现基础作业要少而精，分层作业要有精准性，弹性作业要有合理性，个性作业要有必要性。从而达到学困生“吃饱”，学优生“吃好”。

学校充分激发教师队伍活力，让每个孩子都有机会遇到好老师，这才能真正打造高质量的教育体系、强化学校教育主阵地作用。因此，学校要求教师努力提升育人本领，与时俱进地提升三种能力。首先，老师要提升育德能力。德“立”住了，人才能“树”起来。教师要成为善于用细微的眼光观察孩子，去发现孩子的特长与天赋，用心引导，因势利导地加以培养的大先生，充分挖掘孩子的内在潜能，培养孩子学习兴趣。教师还要与时俱进，才能成为未来优秀的教育人。

同时，老师要提升共情能力。在师生关系中，教师的情绪管理能力影响着教育效果。情绪管理来自于正确的价值观。学校要求教师首先要学会包容孩子成长中的问题，善于找到孩子身上的闪光点，激励其主动成长。然后以此为基础，慢慢引导其冷静反思、认识问题、自我改进、不断发展。（武文娟）