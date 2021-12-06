健身行业监管亟待加强（百姓关注）

“最近去了一家新开的健身房，本来只想简单跑跑步，做一些基础运动。但是教练很热情，为我做了免费的体能测试，结果却是心肺功能不佳，必须在专业人士指导下健身才能有所改善。于是我买了5000多元的私教课。一开始，健身教练还帮我制定完备的训练计划，后来慢慢就变得越来越敷衍，既不主动监督我完成训练计划，也不关心我的饮食生活习惯，连运动后拉伸指导都草草了事。”不久前，江苏省苏州市读者吴先生来信诉说了自己在健身房的遭遇。

近年来，公众健身意识不断加强，健身行业不断发展壮大，但是也随之暴露出一些问题。一些健身房专注于吸引消费者办卡买课，套路百出；有的健身房资质成疑，健身教练只经过一两个月的培训就上岗教课，有的是一周速成；甚至有个别健身教练对消费者进行人身侵害。

上海市读者王女士想要减肥，便去健身房请了私教，没想到却因为健身受了伤，后来发现，教练并不具备专业资质。像王女士遇到的这种情况并不少见。笔者在网络平台查看某健身房教练的基本资料，发现只有少部分教练展示了健身教练国家职业资格证书和等级健身指导员证书，其余大部分教练的资质并未对外展示。还有一些健身房张贴着令人眼花缭乱的健身教练资质证书，颁发机构五花八门，还有境外机构颁发的全英文证书。对于这些资质证书的正规性和专业性，普通消费者难以分辨。

健身行业的蓬勃兴起，也让一些培训机构看到了商机。在网上查询相关关键词，“0元入学”“30天掌握健身教练基本技能”等广告语随处可见，缴纳一笔培训费，线上培训一两个月，就能拿下多个资格证书。有业内人士表示，这些机构水分很大，颁发的证书含金量很低，“有的学员连最基础的健身知识都不懂，也拿到了资格证书”。

一些健身机构在招聘健身教练时，并没有把专业资质作为硬条件，而是把沟通能力、推销能力等作为首要标准。一位健身房经营者表示：“应聘者只要看起来身材不错就行，关键是要有好的口才和沟通能力。零基础应聘者可以先从会籍顾问做起，边积累边学习，市面上很多资格证都很好拿。”

面对日趋激烈的行业竞争，健身房为了发展更多会员，使出浑身解数。健身教练兼任销售也是业内常态，销售业绩往往与工资收入挂钩。广东省广州市读者何磊曾是一名专业的健身教练。他表示，一些健身房的入职培训大部分都是课程推销技巧，从初步了解到制定健身计划再到与顾客相处，都有一套行为模板，“在这个过程中，怎样让顾客多办卡多买私教课才是培训的重点”。重售课而轻服务，也成为不少消费者投诉健身房的问题。

“健身行业的专业门槛并不低，健身教练需要系统学习运动生理学、生物力学、营养学等专业理论知识，还需要有多年的教练经验才能胜任。”何磊表示，专业的健身教练能够为消费者提供精准的指导意见，提高训练质量、降低运动风险。“建议消费者在选择教练时，多注重观察教练的专业水平和能力，比如是否能及时处理运动中出现的不适、因个人情况调整训练量等。”何磊说。

北京师范大学政府管理学院教授张胜军建议，相关部门与健身行业协会应制定专业的健身教练培训标准及资质认证体系，同时加强对健身教练培训、认证机构等的监管，建立起完整有效的追责机制。“健身房经营者应该转变经营模式，注重审核考察教练的资质与专业水平，加强软硬件建设，通过优质的健身服务来吸引客户，赢得市场。”张胜军说。

《 人民日报 》（ 2021年12月06日 10 版）