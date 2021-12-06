第五届国际瑶医药·传统医学学术大会在京召开

12月4日-5日，以“振兴民族医学，促进全球健康，构建人类卫生健康共同体”为主题的第五届国际瑶医药·传统医学学术大会在北京瑶医医院举行。

本届大会由中国民族卫生协会、中国民间中医医药研究开发协会主办，北京瑶医医院、国际防癌长寿联盟承办。会议提出面向人文、面向多维度，面向世界的民族医学发展思考，倡导民族医学应面向“安全、生态、健康、文化、美丽、幸福”方向发展。

为促进传统医学学术创新，建立传统医学的学术文化交流平台，本次大会举行了北京瑶医健康文化博物馆、英萍风湿病工作室、覃氏瑶医第十三代掌门人覃迅云传承工作室、俞梦孙院士瑶医药健康系统工程课题组成立、国家瑶医药博士后科研工作站与黑龙江中医药大学合作高级医药人才基地等五项传统医药文化传承、学术创新、人才培养等项目成立揭牌仪式。

会上，武汉市红十字会医院院长熊念介绍了医院在治疗特色、检查检验方面的加强与医疗环境改善等方面的经验，回顾了2020年共同抗疫的经验和成果，并对北京瑶医医院援鄂医疗队为武汉市红十字会医院对抗疫情的贡献表示了感谢。

本届大会，来自中、美、日、泰等国家的医学专家们分别作了主题报告，共同为传承发展传统中医学的创新发展贡献力量。同时，北京瑶医医院的许多年轻医护人员也在大会上发表了自己的独特见解。