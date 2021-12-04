MSCI评级提升 蒙牛ESG绩效获评级机构认可

近日，全球指数公司之一MSCI Inc.（明晟公司，英文名Morgan Stanley Capital International)公布结果，蒙牛集团MSCI ESG评级从去年的“BB”级上调至“BBB”级。本次评级上调，不仅显示出蒙牛ESG绩效得到突破性提升，也反映出市场对蒙牛履行社会责任、可持续发展价值的高度肯定。

根据MSCI公开数据，86%的A股公司评级低于BBB级，随着负责任投资逐渐在资本市场主流化，可能导致众多责任投资者“用脚投票”。今年蒙牛MSCI评级上调至BBB，以及恒生ESG评级升至A+，均取得中国食品行业领域高ESG评级，反映了中国企业在提升ESG评级道路上的持续努力。

蒙牛的ESG评级提升，得益于其ESG管理体系的不断完善。根据蒙牛发布的《可持续发展报告》，蒙牛于2019年组建了由可持续发展委员会、可持续发展执行委员会及可持续发展工作组为核心的三级管理架构，分别负责公司可持续发展的决策、管理和执行。蒙牛还建立了完善的可持续发展战略，对标联合国SDG、主流ESG评级体系，提出“守护人类和地球共同健康”的愿景，并分解具体行动，推动可持续发展与业务融合落地。

据了解，蒙牛于2020年发布可持续发展体系管理办法，实现ESG管理的制度化、规范化和专业化，并将ESG纳入管理层年度KPI考核，在各事业部任命可持续发展官。ESG管理体系的逐步完善，为蒙牛可持续发展战略落地奠定了坚实管理基础。

蒙牛不仅注重提升自身ESG绩效，还致力于带动全产业链的可持续发展。面对中国实现双碳目标的气候雄心，蒙牛将“全产业链降碳”定位为自身碳中和行动的关键词，承诺率行业之先实现碳中和，并将于2022年发布减排目标与路径，携手上下游，共同走上低碳转型之路。

在上游，蒙牛旗下牧业集团开展系统性降碳，10年种植9700万棵树木，远期产生100万吨降碳；在加工环节，蒙牛持续推动能源使用效率、单吨水耗、奶损率等各项指标逐年显著改善；在下游环节，蒙牛也致力于通过绿色包装、技术创新，减少价值链下游的碳排放。通过全产业链的降碳行动，蒙牛将与上下游合作伙伴共同探索出更多样的低碳发展路径，完成绿色转型，助力国家双碳战略早日实现。

MSCI报告中表示，蒙牛在把握营养及健康机遇方面的表现显著优于行业水平。蒙牛持续研发和生产更营养、更健康的产品，倡导合理膳食消费，推广健康生活方式。蒙牛不断拓宽品类边界，持续推出有机、低脂、低糖、强化营养元素等各类产品，让消费者持续享受高品质、买得起的营养乳品。

与此同时，蒙牛持续开展营养普惠工程，近二十年来为乡村地区的少年儿童累计捐赠近10亿元，覆盖28个省、自治区及直辖市，惠及学生2500万人以上。2021年，蒙牛与中国青少年发展基金会继续开展合作，助力“希望护航关爱行动”，守护疫情亡故人员子女；捐建“希望卫生室”，升级经济欠发达地区学校的医疗条件等。

蒙牛营养普惠工程走进四川省阿坝藏族羌族自治州红原县

未来，蒙牛将持续落实可持续发展战略，将ESG管理与日常运营深入融合，继续提供更加营养普惠的高质产品，保护生态环境与物种多样性，用点滴营养为社会创造更多美好价值。