老年人接种新冠疫苗需“应接尽接”

65倍！150倍！370倍！

这三个数字来自美国疾控中心，是基于美国新冠肺炎疫情分析得出的，相较于18—29岁人群，65—74岁、75—84岁、85岁以上老年人的死亡风险提高倍数。

在11月30日的国务院联防联控新闻发布会上，国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，根据各国统计情况来看，目前全球死亡人数主要集中在70岁以上。

如何大大降低老年人在新冠肺炎疫情中的重症和死亡风险？

“老年人接种新冠肺炎疫苗后出现重症的风险明显低于未接种疫苗的老年人，然而我国仍有5000万左右的老人没有接种新冠病毒疫苗。”郑忠伟表示，如果不快速推动这5000万人群的疫苗接种工作，一旦放松管控，将出现重症、死亡情况，造成重大的社会问题。

2亿老人已接种，有些地区接种率不足

数据显示，我国有60岁以上老人2.64亿，截至目前完成全程接种20631.7万人。目前仍有约5000万老年人（约20%）未接种新冠病毒疫苗，这相当于中等规模国家的人口数量。

据美国疾控中心数据显示，美国65岁及以上人群目前的新冠疫苗接种率达到86.1%。日本官方数据显示，日本60—64岁、65—69岁、70—79岁、80岁以上人群完成全程接种的人数分别占比86.5%、87.83%、92.62%、94.35%。

“相较而言，我国老年人群的新冠疫苗接种比例较低。”郑忠伟表示，部分省市80岁以上老年人群接种率不足30%，70岁以上老年人群接种率不足50%，但由于其感染新冠病毒后发生重症和死亡的风险最高，应加快推进这一人群的新冠疫苗接种。

“很多老年人以为待在家里或处在偏远的农村，感染风险就降低了，这是误解。”郑忠伟提醒，随着年轻人接种疫苗比例越来越高，他们如果感染将呈现轻症或无症状。在逢年过节和老人团聚时，完全可能存在把病毒带回家感染老人的风险。因此，一定要做到所有老人应接尽接。

老年人病死率更高，更应加强免疫

“世卫组织报告，新冠病毒导致全人群的病死率为2%。而老年人的病死率曾报道过50%，甚至更高。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆解释，导致重症和死亡有两个重要因素：一是年龄，二是基础性疾病。

年龄方面，随着年龄的增大，胸腺等免疫器官萎缩，免疫能力下降，造成难以抵御新冠病毒的攻击。

基础性疾病方面，大多新冠肺炎死亡病例死于器官衰竭，由于与高血压、糖尿病等基础性疾病的叠加，将大大增加重症导致的死亡风险。

王华庆表示，不少老年人有一种或者几种基础性疾病，几种原因叠加之后，重症和死亡风险比较高。因此，这部分人群更需要接种新冠疫苗。对于有基础性疾病的老人，可以在平稳期进行接种，也可以咨询接种医生或者临床医生。

“老年人接种新冠疫苗后，抗体水平下降较快。”王华庆表示，与其他成人相比，新冠疫苗的保护效力随着时间的延长在降低，老年人下降幅度要更大一些。

王华庆表示，全球已经开展加强免疫的国家都有一个共同的重点指向，就是老年人群，希望通过加强免疫来提高老年人的免疫水平，提高对老年人群的保护水平。

5亿老年人已接种，证明安全性

我国目前使用的新冠病毒疫苗，在获得有关机构批准附条件上市或紧急使用前，均开展了包括老年人群在内的全人群的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验。此外，我国新冠病毒疫苗在境内外60岁以上老人当中的接种数量已经超过了5亿剂次，疫苗在5亿多剂次以及在高龄者的接种过程中都显示出良好的安全性，而且老年人不良反应略低于成年人。

郑忠伟介绍，国外接种新冠疫苗的高龄人群中有106岁的老人，国内接种我国新冠病毒疫苗最高年龄者也有106岁的老人，均显示了良好的安全性。数据显示，我国主打的疫苗整体副作用较低，接种疫苗后发热比例约为17.61/100万，一般不需要处理。严重过敏反应低于千万分之一，只要及时处理就能恢复。

郑忠伟提醒：老年人除了曾有过接种疫苗发生过敏性休克或者喉头水肿的情况以及正在发烧或者处于感染性疾病和神经系统疾病的急性发作期，均可接种新冠病毒疫苗。