上海新增3例本土确诊病例 张文宏这样分析

人民网北京11月25日电 （张文婷）今晚，上海市召开疫情防控工作第107场新闻发布会。会上，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏就此次上海新增病例进行了详细分析，并提示上海市民依旧要做好防护，延续良好卫生习惯，比如室内通风、洗手、戴口罩等，还应积极去打疫苗。

张文宏提到，近期，全国各地发生了多起本土疫情，从乐观角度来看，这些疫情都基本得到了控制，说明我国在动态清零方面已积累了大量的防疫经验。就此次上海疫情而言，他表示，应对疫情的策略没有改变，即“快速响应、精准防控”，关键在于怎么样以最快的速度加快流调，进行防疫标准化的程序和病毒的传播抢时间。“在这次疫情中，3例病例都是及时发现，正在进行隔离。今天下午整个专家组都已经查过房。”他说。

张文宏认为，目前，防疫工作的重点和难点在于怎样以最短的时间，以对市民影响最小的方式完成动态清零。他表示，这场疫情可能会再持续一段时间，在此提醒市民，不论是旅游还是聚集，发生了任何有关与新冠可能相类似的症状，应该及时第一时间去相应的发热门诊做相应的检测。这点对于整个防疫工作是非常大的支持。

“这次几个病例，特别是第一个病例，我们都觉得做到了。”张文宏说，上海经受住了几次疫情的挑战，这次仍然会以精准防控的指导思想来实现常态化抗疫的目标，让这个城市变得更加安全。