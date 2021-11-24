啮齿动物或是类SARS冠状病毒无症状携带者

科技日报北京11月23日电 （实习记者 张佳欣）据最新一期《公共科学图书馆·计算生物学》发表的一项研究，一些祖先啮齿动物可能反复感染了类SARS冠状病毒，导致它们对病原体产生了耐受性或抵抗力。研究人员说，这增加了现代啮齿动物或是类SARS病毒宿主的可能性。

新冠病毒源于人畜共患病，先前研究表明，马蹄蝠是许多类SARS病毒的宿主，它们对这些病毒耐受，不会出现极端症状。识别对冠状病毒具有耐受机制的其它动物，对于了解可能将新病原体传播给人类的潜在病毒库非常重要。

已知冠状病毒通过ACE2受体进入细胞。在这项新研究中，美国普林斯顿大学研究人员对病毒的ACE2受体进行了跨哺乳动物物种的进化分析。灵长类动物在ACE2受体位点上有高度保守的氨基酸序列。然而，啮齿动物在这些位点更具多样性和更快的进化速度。

总的来说，在灵长类动物的进化史上，类SARS冠状病毒感染并不是其进化的驱动力，但一些啮齿动物很可能在相当长的进化时期内反复受到类SARS冠状病毒感染，并由于这些感染而获得了对这些冠状病毒的某种程度的耐受力或抵抗力。研究表明，一些现代啮齿动物物种，或包括一些尚未被发现的物种，很可能是类SARS冠状病毒的无症状携带者。